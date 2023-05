La MDJ Au Point, bien plus qu’un simple lieu de rassemblement pour les jeunes

Danville — la Maison des Jeunes Au Point de Danville est installée dans des locaux du centre Mgr Thibault depuis plusieurs années et implantée dans sa communauté depuis près de 40 ans. Cette dernière se révèle littéralement être un pont et un lien d’accompagnement de premier ordre pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans.

Le coordonnateur responsable, M. Jean Couture et son équipe de quatre intervenants travaillent tous de concert, afin d’offrir un milieu de vie le plus adapté possible aux besoins, à la réalité et aux intérêts des adolescents danvillois.

« Nous desservons une clientèle diversifiée d’environ 200 jeunes par année et nos locaux accueillent en moyenne plus d’une trentaine de ceux-ci sur une base quotidienne. Il faut savoir que la MDJ est subdivisée en petits secteurs de champs d’intérêt. Ainsi nous avons un endroit qui fait office de salle de cinéma, un autre pour la mise en forme, la cuisine, un espace laboratoire supervisé, une aire de jeux, de même qu’un coin “gaming” sur ordinateurs. Notre équipe cherche en quelque sorte à favoriser les échanges et la collaboration au travers d’une multitude de possibilités et de champs d’intérêts communs. », raconte M. Couture.

Ce dernier souligne par ailleurs qu’une MDJ c’est bien plus qu’un simple lieu de rencontres et de divertissements pour les jeunes. Alors que les intervenants sont régulièrement confrontés à des moments où ils doivent accompagner un jeune traversant un épisode difficile de sa vie et s’il y a lieu tenter de le diriger vers les meilleures ressources professionnelles rattachées à sa situation personnelle.

À l’instar des autres MDJ au Québec, la Maison des Jeunes Au Point, c’est aussi un lieu d’apprentissages, d’expérimentations et d’implications sociales. En effet, l’organisme jeunesse est grandement impliqué au sein de diverses activités qui se déroulent dans la municipalité.

Qu’il s’agisse de participer à des ateliers intergénérationnels avec les aînés, de collaborer à la création d’un potager communautaire, d’organiser des ventes-débarras, d’apporter du soutien lors d’évènements ou encore se charger de l’entretien de la patinoire extérieure, les opportunités d’implications offertes aux jeunes, sont des plus formatives et nombreuses.