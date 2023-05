Le CAB de Windsor accueillera la tournée Un don de soi

Windsor — Le Centre d’Action bénévole de Windsor et région invite la population à assister à un spectacle-bénéfice qui se tiendra le dimanche 7 mai, dès 13 h, au centre régional Le Bel Âge sur la 6e avenue à Windsor.

« Nous avons proposé à plusieurs organismes, dont le CAB de Windsor et la région, de faire un spectacle qui est en partie commandité par Les Industries Lassonde. En plus du coût du billet, nous demandons aux personnes présentes d’apporter une denrée non périssable », raconte Jean-Guy Piché, animateur-chanteur du groupe La tournée du bonheur.

En fait, le coût de la journée, incluant un souper, a été fixé à 22 $, plus une denrée. « Ce sont ces denrées qui seront remises au Centre d’action bénévole », précise M. Piché.

Les portes ouvriront à midi. De 13 h à 16 h, les gens présents pourront danser au son de la musique d’Estelle et Ray. Puis, avec le spectacle Un don de soi, ce sera le groupe La tournée du bonheur qui prendra la relève jusqu’au souper.

« C’est un spectacle très vivant. Nous faisons chanter les gens. Nous le faisons avec humour. Nous incitons aussi les personnes présentes à réfléchir. Je leur dis que j’ai assisté au dernier souffle de ma mère. Ça m’a permis de comprendre qu’entre mon premier et dernier souffle, c’est ma vie. Donc, lorsque je me lève le matin et que je respire encore, ça veut dire que je suis toujours vivant. Et là, nous interprétons la pièce de Gerry Boulet. Si tu es en vie, profites-en ; ça n’a rien à voir avec l’âge », souligne le membre du groupe La tournée du bonheur.

La tournée Un don de soi a été mise en place à la suite des conditions dans lesquelles évoluent les banques alimentaires. « Elles sont de plus en plus sollicitées. Le spectacle est excellent. Mais, au-dessus de cet aspect, il y a les denrées que nous pourrons remettre à un organisme communautaire », de dire M. Piché.

Jusqu’à présent, avec cette tournée, les musiciens ont donné une quarantaine de spectacle à travers tout le Québec. « Maintenant, les gens nous appellent pour que nous puissions aller jouer dans leur municipalité. Nous avons évolué sur des scènes où il y avait plus de 300 personnes. Au total, ça fait beaucoup de denrées pour les organismes », mentionne le chanteur.