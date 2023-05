La pharmacie Jean Coutu J. Fréchette, C. Rehel & M. Khan élue employeur engagé

Val-des-Sources — La 4e édition du concours « Mon boss c’est le meilleur », organisé par le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (PRÉE), connaissait son dénouement le mardi 25 avril dernier avec le dévoilement des lauréats et dans les Sources, les honneurs ont été attribués à Mme Manon Beauregard, cheffe technicienne et son équipe de la Pharmacie Jean Coutu de Val-des-Sources.

C’est la jeune femme de 17 ans, Émilie-Anne Parent, étudiante à l’école secondaire de l’Escale et employée au PJC de Val-des-Sources, qui avait pris soin de soumettre la candidature au cours des derniers mois.

« Mes boss sont toujours là pour m’écouter et entendre mes besoins, que ce soit un petit 5 minutes durant une affluence ou à 8 h le soir sur Messenger. Elles priorisent mes études. Elles modifient mon horaire (même à une semaine du jour j) selon mes activités scolaires et parascolaires. De plus, j’ai la chance de ne travailler qu’une fin de semaine sur deux, donc j’ai deux fins de semaine par mois pour voir mes amis et me reposer. Aussi, elles ont été très compréhensives et très accueillantes lorsque je suis arrivée dans l’équipe. J’aime beaucoup mon travail, grâce à elles et à mes collègues », de mentionner l’adolescente.

Cette dernière ajouta également lors d’un court entretien que son travail actuel en laboratoire et la synergie présente au sein du groupe l’incitent à poursuivre dans la même veine et à analyser les possibilités de diriger éventuellement des études postsecondaires dans ce domaine qu’elle apprivoise graduellement depuis le mois d’août 2022.

Questionnant l’employeur sur ce que représentait de recevoir pareil honneur, les membres du personnel présents, ont été unanime pour dire qu’il s’agissait d’une belle tape dans le dos pour toute l’équipe et qu’il s’agit certainement d’une marque de reconnaissance très forte, venant en quelque sorte démontrer favorablement que les actions posées dans le dossier de l’encadrement du travail d’Émilie-Anne, ont une portée significative pour elle et son développement.