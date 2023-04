Saint-François-Xavier-de-Brompton honore ses bénévoles

Saint-François-Xavier-de-Brompton — C’est devant plus de 80 de personnes que Florence Santo ainsi que Steven Morisse, Jason Lafrance et Jean-Guy Ménard ont été honorés par la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton au cours de la soirée de reconnaissance des bénévoles, jeudi dernier.

Sous forme de 5 à 7, l’événement auquel ont participé Dominique Samson-Desrochers, attachée politique du député de Richmond, André Bachand, et Katy Morin, attachée politique du député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, s’est tenu au centre communautaire France-Gagnon-Laprade.

« La soirée des bénévoles est un de mes moments préférés de l’année. On ne le dira jamais assez : notre communauté est dynamique parce qu’il y a des femmes et des hommes qui se mobilisent et qui l’animent. Ce soir, c’est une occasion pour la municipalité de les honorer ; pour eux, c’est une occasion d’enfin se laisser servir par les membres du conseil et notre équipe municipale », mentionne le maire, Adam Rousseau.

Responsable des dossiers de loisirs, culture et familles, la conseillère du district 3, Cheryl Labrie, est toujours étonnée du nombre d’heures que les bénévoles consacrent pour le bien-être collectif.

« Encore cette année, nous avons demandé aux citoyens de nous soumettre des candidatures pour les prix Jeunesse, Relève, Adulte et Ainé. J’ai été estomaqué par le nombre d’heures par semaine qui sont données par des gens de chez nous pour organiser des activités, mais aussi pour participer au développement de la municipalité et à la recherche de solutions. Certains s’investissent depuis plus de 15 ans ; d’autres font partie de plusieurs comités et donnent plusieurs d’heures par semaine de leur temps. C’est impressionnant », de dire Mme Labrie

Catégorie Jeunesse : Florence Santos

Élève à l’école primaire de l’Arc-en-ciel, Florance Santos s’est engagée lors de l’Épluchette du maire et le Cours ton Saint-François, deux activités de financement pour l’école. De plus, elle a participé activement aux Paniers de Noël à Sherbrooke et effectué du porte-à-porte pour Enfants-Soleil.

Catégorie adulte : Steven Morisse

Membre du Comité des loisirs, du Comité consultatif d’urbanisme et de celui du développement d’une communauté nourricière, M. Morisse est très apprécié par ceux qui le côtoient. On le reconnaît pour le soin qu’il apporte à lire et comprendre ses dossiers et sa rigueur.

Catégorie Relève : M. Jason Lafrance

Investi dans le Comité des loisirs et celui de la Fête nationale, M. Lafrance participe activement à la vie communautaire et à l’organisation d’activités pour l’ensemble de la population. Engagé, il sait trouver des solutions rapidement et accomplit avec brio les tâches, même les plus ardues, qui lui sont confiées.

Catégorie Ainé : M. Jean-Guy Ménard

Cet homme incarne le thème Bénévolons à l’unisson ; en effet, avec sa conjointe qu’il accompagne, il veille à la logistique des activités de la FADOQ, du club de cartes, du Club de pétanque et de Municipalité Amie des Ainés, etc. Il est le premier arrivé pour tout installé et le dernier parti, une fois que tout est rangé.