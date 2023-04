Sylvia Wheeler nommée bénévole de l’année 2023 à Windsor

Windsor — Sylvia Wheeler a été couronnée bénévole de l’année 2023 lors d’un souper organisé par la Ville de Windsor et par la municipalité de Val-Joli. Pas moins de 180 personnes ont pris part à cet événement qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine d’action bénévole, une occasion de souligner le travail de ces gens œuvrant dans divers organismes reconnus.

Lors de cette activité qui se tenait au Centre régional du Bel Âge à Windsor le 18 avril, Nathalie Boisvert, directrice générale du Centre d’action bénévole de Windsor et région, a rendu un vibrant hommage à Mme Wheeler, relatant ainsi l’ampleur de son engagement bénévole.

Sylvia Wheeler œuvre au Centre d’action bénévole depuis plus de 12 ans. Elle y est toujours active comme responsable de la clinique d’impôt et pour de l’aide au bureau.

Elle a occupé plusieurs autres fonctions comme la préparation des sacs de transport pour la popote roulante, l’aide à la correspondance, le bingo et de l’animation.

Elle est aussi active depuis deux ans à la paroisse Saint-Philippe à titre de marguillère, en plus d’être responsable des cimetières et de dossiers spéciaux comme la peinture de l’église et la réfection du stationnement.

Mme Wheeler a aussi agi comme bénévole chez les plus jeunes. Entre autres, elle donnait des cours de peinture sur bois à l’OTJ pour les enfants de huit à douze ans.

« Son implication dans d’autres organismes est remarquable : elle a œuvré auprès de La Table de concertation des Aînés, à l’Office municipal d’habitation et pour le Comité de la famille pour ne nommer que ceux-là. En résumé, nous pouvons dire que par sa grande implication, elle a su faire une différence extraordinaire dans notre communauté », a soutenu Mme Boisvert.

Humilité

C’est avec humilité que Mme Wheeler a accueilli sa nomination comme bénévole de l’année 2023. « Lorsqu’on m’a appris que j’étais en nomination, j’étais tellement gênée ; je n’osais pas le dire à mon entourage. C’est vraiment quelque chose de spécial », a commenté la bénévole de l’année, au lendemain de sa nomination.

Elle fait du bénévolat depuis une quinzaine d’années. Elle ne compte pas les heures…

« C’est le sentiment d’être utile dans la communauté. Il y a le désir d’aider les gens. Je m’étais dressé une liste des cinq grands rêves que je souhaitais dans ma vie. Un de ceux-là, c’était de faire la différence dans la vie des gens. La façon que j’ai trouvée pour faire ça, c’est par le bénévolat », a raconté Mme Wheeler.

Dans le secteur du bénévolat, la relève n’est malheureusement pas assurée. « Il n’y en a pas énormément. Tout ça commence dans les familles. Les enfants qui voient leurs parents faire du bénévolat sont plus porté à en faire plus tard », a mentionné la bénévole de l’année.

« Il faut semer une graine pour démontrer que c’est plaisant de faire du bénévolat. Il faut faire quelque chose que tu aimes tout en connaissant ses limites. Il faut aussi être capable de dire non. Si les gens avaient ça en tête, ils seraient plus portés à s’engager bénévolement », de dire Mme Wheeler.

Selon elle, le bénévolat est une excellente façon de transmettre ses connaissances et ses expériences de vie.