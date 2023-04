Souper steak et frites attire 600 personnes

Windsor — Pas moins de 600 personnes ont pris part, le mercredi 19 avril, au Centre J.-A.-Lemay de Windsor, au Souper steak et frites organisé au bénéfice du Centre de répit Théo Vallières.

Ainsi, ce souper aura permis à l’organisme d’amasser une somme de 31 000 $, net, après les dépenses.

Ce service permet d’accompagner des enfants, des adolescents et des adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère à moyenne en leur permettant de s’évader et de se développer par l’entremise d’activités.

« Le centre est destiné aux jeunes, aux adolescents et aux adultes vivant avec une déficience intellectuelle, de légère à moyenne, un trouble du spectre de l’autisme, un retard global ou un handicap quelconque. Nous accueillons plusieurs usagers provenant de la MRC du Val-Saint-François, de la MRC des Sources, de Sherbrooke et d’ailleurs », affirme Roxanne Vallières, fondatrice et directrice du Centre de répit Théo Vallières.

Le Centre de répit Théo Vallières est un organisme à but non lucratif régi par un conseil d’administration.

« Le but du centre est d’empêcher l’isolement de ces personnes et de leur permettre de vivre leur vie à eux, et ce, en leur offrant des activités des plus simples de la vie du quotidien », souligne-t-elle.

Le souper-bénéfice steak et frites reste primordial pour le Centre d’année en année. « Nous pouvons ainsi continuer cette belle histoire », mentionne la directrice générale.

Elle est satisfaite des résultats obtenus cette année. « C’est vraiment exceptionnel de voir tous ces gens venir appuyer notre cause », se réjouit Mme Vallières.

Comme tous les ans, lors du souper steak et frites, une famille bénéficiant du centre de répit est honorée. Cette année, c’est la famille de Brooke Mastine qui a reçu les éloges.

Plusieurs projets sont sur la table du Centre de répit Théo Vallière. Entre autres, un garage est actuellement transformé en salle commune.