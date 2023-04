Une belle réponse de la population pour le bazar de la Maison des familles FamillAction

Val-des-Sources - Le grand bazar familial de la MRC des Sources, organisé par la Maison des familles FamillAction, se tenait samedi dernier au gymnase de l’école La Passerelle à Val-des-Sources.

Artisans, citoyens, vendeurs, commerçants d’articles neufs et usagés, ainsi que divers organismes et représentants de municipalités de la région étaient sur place pour accueillir les visiteurs.

L’évènement, qui avait lieu de 10 h à 14 h, aura sur réunir plus d’une quinzaine de kiosques autour desquels près d’une centaine de personnes de personnes auront déambulé au cours de la journée.

« C’est certain et très compréhensible qu’avec l’apparition des différents sites de ventes en ligne d’items usagés, il devient parfois plus difficile d’attirer les gens dans les marchés publics, même chose si une activité similaire se déroule en même temps dans une municipalité voisine. Mais dans les faits, même si nous avons eu un peu moins de monde en général cette fois-ci, nous sommes satisfaits de la réponse de la population. Les visiteurs nous disent avoir eu du plaisir, ils ont également eu accès à de l’information des organismes et certains ont même pu trouver quelques articles intéressants à bon prix. Comme organismes et partenaires, nous avons pu compter sur la présence de la Maison des familles FamillAction, le service populaire budgétaire des Sources, les villes de Danville et celle de Val-des-Sources en plus du Carrefour jeunesse-emploi. », de relater Mme Joannie Filion, organisatrice.

Cette dernière ajouta qu’une partie des profits engendrés par la vente de barbe à papa et de maïs soufflé au cours de cette journée sera remise à l’école La Passerelle en guise de don pour appuyer les différentes activités et projets initiés pour les jeunes.

Mme Filion a également tenu à remercier la direction de l’école primaire pour le prêt et la gratuité du gymnase pour la tenue du bazar.