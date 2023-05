Val-Joli — En rapport avec la réussite éducative, la ferme Leadview de Val-Joli a été couronnée « meilleur boss » de l’année 2023.

R3USSIR — Éducation Emploi Estrie et le mouvement Employeurs engagés pour la réussite éducative en Estrie ont dévoiler les grands gagnants de la 4e édition du concours Mon boss c’est le meilleur, lancée en février dernier dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire en Estrie.

Réalisé en collaboration avec les carrefours jeunesse-emploi de l’Estrie et Entreprendre Sherbrooke, le concours invitait les jeunes qui occupent un emploi pendant leurs études et les stagiaires à mentionner de quelle manière leur patron les appuie dans leur conciliation études-travail et dans leur réussite éducative.

À travers les neuf MRC, 270 jeunes admissibles ont pris part à la démarche. Dans le Val-Saint-François, une quinzaine d’entreprises ont retenu l’attention des responsables du concours.

« Mon boss est comme un ami pour moi, car il m’encourage à faire des activités et à me rapprocher le plus possible de mes rêves. De plus, il reste toujours souriant, même s’il vit une période difficile, et reste motivé pour nous prouver à quel point on peut rester motivé et encore avoir des rêves dans la vie en fournissant des efforts. Finalement il me permet de me pratiquer et il est très patient quand j’essaie d’apprendre quelque chose. Même si je commets des erreurs, il accepte et comprend que j’ai des difficultés. Il me dit que ce n’est pas grave et de pendre le temps dont j’ai besoin », mentionne Lou Beauchemin, 14 ans, étudiant à l’école secondaire du Tournesol et employé de la Ferme Leadview.

Au total, neuf employeurs en Estrie ont été proclamés « employeurs engagés pour la réussite éducative » et grands gagnants du concours Mon boss c’est le meilleur. Dans la MRC du Val-Saint-François, c’est Mathieu Paterson, propriétaire de la Ferme Leadview à Val-Joli, qui a mérité cet honneur.

« Le concours Mon boss c’est le meilleur s’inscrit dans l’une de nos nombreuses stratégies visant à informer et à sensibiliser les jeunes, les parents et les employeurs à l’importance d’une bonne conciliation des études et du travail, mentionne Lisa Champeau, agente de développement en mobilisation des gens d’affaires chez R3USSIR. Les employeurs jouent au rôle majeur dans la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes, surtout dans le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre. »

À la suite de l’annonce du récent projet de loi 19 pour mieux encadrer le travail des enfants, R3USSIR réitère l’importance de sensibiliser les étudiants employés, et leurs employeurs, aux bonnes pratiques en termes de conciliation études-travail.

« Entre autres, les employeurs doivent regarder l’horaire du jeune avant de planifier son travail. Pendant la période d’examen, l’employeur doit s’assurer d’être flexible. »

Au-delà de la flexibilité dans les horaires, des heures de travail adaptées lors de périodes d’examens et des encouragements dans la poursuite des études, les employeurs peuvent poser une multitude de gestes simples pour favoriser la réussite éducative de leurs jeunes employés.

« Le bien-être au travail et l’intérêt que les employeurs portent envers leurs passions et leurs projets d’avenir sont des critères qui reviennent souvent dans les témoignages des jeunes. Les qualités humaines des employeurs, comme l’écoute, la bonne communication, la compréhension, la patience et le respect, sont également grandement appréciées chez les étudiants employés », poursuit Mme Champeau.