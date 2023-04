Spectacle intergénérationnel au Château Le Bel Âge

Windsor – Un spectacle intergénérationnel, réunissant des élèves du primaire et des personnes du troisième âge, a eu lieu le mercredi 12 avril, au Château Le Bel Âge, à Windsor.

En réalité, cette rencontre printanière avec le spectacle du groupe Alexo et Bisha, accompagnés du musicien Benoît Converset, a été offert à un groupe de résidents du Château Bel Âge et à une classe de 3e année de l’école Saint-Philippe de Windsor.

« Notre objectif a été atteint. Il s’agissait d’une rencontre intergénérationnelle. À la fin de l’activité, les enfants sont allés jongler avec les aînés. Ç’a été le moment le plus précieux », souligne Sarah Touchette, directrice générale du Vent dans les arts.

À la suite de la première rencontre intergénérationnelle tenue à l’automne, les résidents du Château Le Bel Âge et les élèves de l’école Saint-Philippe ont participé à des ateliers de cirque avec Alexo (Alexandre Tessier) et avec Bisha (Sarah Touchette).

Les aînés et les enfants ont dans un premier temps présenté des numéros de jonglerie et d’équilibre avant de retrouver leur trio clownesque, sous l’œil amusé de la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, et du député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand.

En partenariat avec le projet Culture aux ainés et avec le soutien du Réseau des éclaireurs, Le Vent dans les arts chapeaute cette activité.

Le Vent dans les Arts est un OBNL basé à Maricourt qui se spécialise en offre culturelle et artistique pour les personnes âgées, notamment celles résidant sur le territoire du Val Saint-François.

« Depuis le début de l’épreuve pandémique, les personnes aînées ont souffert d’isolement et de solitude prolongée. Les enfants ont été privés de visiter leurs proches âgés, ce qui a eu pour effet d’éloigner ces deux pôles de notre société. Nous souhaitons leur offrir un moment de reconstruction sociale heureux. Le simple fait d’assister à un spectacle de cirque et de musique permet aux gens vivants en résidence de se regrouper et de vivre une expérience légère et positive en présence des enfants, qui eux à leur tour bénéficient de la présence des aînés dans leur réalité et a pour effet de briser l’âgisme », souligne Mme Touchette.

Le Projet Culture aux aînés et Le Réseau des éclaireurs (CIUSSSE) sont de précieux partenaires. C’est grâce au soutien important et constant de la Ville de Windsor et la collaboration étroite avec le Château du Bel âge de Windsor que Le Vent dans les Arts peut poursuivre sa mission depuis maintenant sept ans chez cette clientèle. Sans oublier le soutien du gouvernement du Québec qui permet ces actions culturelles dédiées aux personnes aînées du territoire.