Une soirée de découvertes sur un patrimoine disparu

Danville—Le regroupement de passionnés d’histoire locale formant l’organisme Danville, Histoire, Culture et Société (D.H.C.S.) tiendra une soirée de découvertes thématique sur le patrimoine danvillois disparu au cours des 100 dernières années.

Ce rendez-vous, gratuit au public sera présenté le vendredi 14 avril prochain à compter de 19 h, à la salle du conseil 3322 des chevaliers de Colomb de la municipalité, située au 77 de la 1re avenue.

À l’aide de montages photos et d’images d’archives projetées sur grand écran, les organisateurs revisiteront durant plus de deux heures, différentes pages d’histoires entourant la disparition de bâtiments démolis ou encore emportés par le feu au cours du dernier siècle.

« Il s’agit d’une soirée amicale sans prétention ou le plaisir de se remémorer un pan de notre histoire et celui d’être en compagnie de gens de notre communauté prélaveront. Pour ceux et celles qui seraient moins familiers avec l’entité D.H.C.S. nous sommes un organisme sans but lucratif regroupant des citoyens curieux attachés à l’histoire de Danville et au vivre ensemble. Nous avons la chance de compter environ 1500 membres sur Facebook et nous organisons des rencontres thématiques d’une à deux fois par année à peu près, afin de nous retrouver et partager un peu de notre histoire locale. ». souligne l’un des administrateurs et organisateurs de l’évènement, M. Normand Desharnais.

Pour plus d’informations, il est possible de communiquer par téléphone et/ou internet avec les représentants de l’organisme culturel via les coordonnées suivantes : Normand Desharnais : 819-839-2353 ou Christian Gagnière : [email protected]