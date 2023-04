Un séjour exploratoire printanier se tiendra dans les Sources

MRC des Sources —Le Programme Place aux Jeunes des Sources, chapeautés par le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs, en partenariat avec la MRC des Sources, récidive en matière de séjour exploratoire, en tenant prochainement un séjour printanier dans la région.

L’évènement qui se déroulera du 18 au 20 mai prochain permettra à de nouvelles personnes résidentes ou à ceux et celles qui aimeraient s’installer dans les Sources de découvrir toutes les beautés et les attraits qui y sont propres. Ce volet printanier se veut l’un des trois séjours de groupe prévus en 2023, en plus de certaines formules individualisées, créés au besoin en cours d’année.

« Le séjour exploratoire se veut à la fois une immersion dans la région pour les gens qui aimeraient s’y installer et une activité d’accueil pour les nouvelles personnes résidentes depuis moins d’un an. Se déroulant du jeudi soir au samedi après-midi, c’est une visite découverte de la région sous toutes ses formes : activités de plein air, culturelles, de réseautage, de gastronomie, tout est mis en place pour charmer nos participant·e·s ! Cette activité privilégiée s’insère dans les services d’accompagnement de l’Escouade d’accueil, qui, rappelons-le, ont pour but de faciliter le déménagement et l’intégration au nouveau milieu de vie qu’est la Région des Sources. »

« On sait ce que ça peut représenter comme défi de déménager dans un nouveau milieu. Le séjour est une superbe opportunité de créer des liens et de clarifier des questionnements sur toutes sortes de sujets. Ça développe le réseau de contacts et ouvre des possibilités plus facilement » Véronique Pelletier, agente d’accueil et d’intégration à la MRC des Sources. Il est à noter que les séjours exploratoires sont offerts sans frais. Pour inscription, contactez Marie-Pier Therrien au 819 879-7667 ou par courriel [email protected] », faisait notamment état le communiqué émis par l’organisme.

Les séjours exploratoires de Place aux Jeunes des Sources, sont rendu possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires telle que le Gouvernement du Québec, Place aux jeunes en région, la Caisse Desjardins des Sources, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs, la MRC des Sources, la SADC, le député provincial André Bachand, ainsi que l’ensemble des municipalités au cœur de la MRC.

Rappelons que Place aux jeunes des Sources, se charge d’attirer et d’accueillir les nouveaux arrivants âgés entre 18 et 35 ans, possédant une diplomation postsecondaire. Les services offerts gratuitement incluent du soutien à distance, ainsi que des visites et activités découvertes de la région.