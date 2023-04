Une autre belle édition pour la vente du Pain partagé dans les Sources

Val-des-Sources - Même après autant d’années, la traditionnelle vente de pain du vendredi saint, continue de susciter l’engouement auprès de la population, alors que la très grande majorité de ceux disponibles a trouvé preneurs dans les Sources.

C’est notamment le cas à Danville où en moins de 2 h 30 les chevaliers de Colomb de l’endroit ont vu, la totalité des 700 pains qu’ils avaient en leur possession être vendus. Ajoutons à cela la vente de plus de 150 bols de soupes aux pois et 200 petits contenants de fèves au lard.

« C’est une belle réussite encore une fois cette année, nous avions une plus grande quantité en 2023 et tout est parti très rapidement. On peut certainement dire que nous avons reçu un bel appui de la population pour le bien des œuvres charitables. C’était une première pour nous cette année d’inclure la soupe aux pois parmi notre gamme de produits offerts et force est d’admettre que les gens semblent avoir bien apprécié, donc après le pain, les fèves au lard et maintenant la soupe aux pois, qui sait qu’on regardera peut-être pour ajouter une autre option également l’an prochain, ce sera à évaluer. », de commenter M. Pierre Therrien, Grand Chevalier du conseil 3322, lui qui ne manqua pas de remercier au passage l’ensemble des bénévoles qui ont supporté l’activité pour l’organisme.

Même son de cloche pour la campagne de Pain partagé de Val-des-Sources, toujours associée pour sa part à l’organisme Caritas-Estrie, alors que plus de 95 % des 125 caisses de pains disponibles s’étaient déjà envolées avant la fin de la journée vendredi.

« Nous sommes des plus contents de constater encore une fois la très grande générosité des gens de notre communauté qui continuent d’encourager chaleureusement cette activité. Nous avons également eu la chance de pouvoir compter sur près d’une soixantaine de bénévoles pour nous épauler lors de cette journée et je tiens à les en remercier sincèrement, car c’est une cause qui nous tient vraiment très à cœur. Merci aussi à Coop-Métro plus pour nous avoir offert les emplacements au centre commercial. », confie pour sa part Mme Francyne Audet, l’une des personnes responsables pour les Filles d’Isabelle de Val-des-Sources, organisme qui chapeautait l’événement caritatif.