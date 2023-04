Un tournoi de golf afin d’aider un jeune homme de Danville atteint du cancer

Danville — Famille, amis et membres de la communauté se mobilisent, afin de supporter et venir en aide financièrement par l’entremise d’un tournoi de golf qui aura lieu sous formule Vegas le 15 juillet prochain, un jeune homme aux prises avec un cancer des plus agressif.

C’est le 23 février dernier que le danvillois, Joey Richard, a officiellement reçu un diagnostic de cancer des ganglions de stade IV.

Devant la nature et l’étendue de la maladie, les médecins décidèrent d’amorcer des traitements de chimiothérapie aussi rapidement que quelques jours plus tard. Ces traitements, qui devraient s’échelonner sur une période de près de six mois, obligent donc le jeune homme à axer ses énergies sur sa santé et ainsi, à se retirer de son emploi quotidien qu’il occupait jusque-là, chez Transport Grayson de Danville.

« Joey est un gars très actif dans la vie, il travaille, joue au hockey, au golf et au Dek, c’est un gars qui aime bouger. », de mentionner sa sœur Marie-Pier. Cette dernière, infirmière de formation, ajouta que très peu de signes s’étaient avérés annonciateurs de la maladie de son frère.

« Une petite bosse lui était apparue dans le cou avant Noël, mais comme il ne ressentait aucune douleur et qu’il était quelque peu grippé à ce moment, cela n’apportait pas véritablement à l’inquiétude. Or, quelques semaines plus tard, nous nous sommes revus à mon retour de vacances et force est d’admettre que la bosse avait substantiellement pris du volume. En dépit du fait qu’il ne ressentait toujours pas de douleur et qu’il n’avait pas de problème à boire ou manger, nous lui avons fortement conseillé à consulter, ce qu’il a fait auprès d’un médecin à Val-des-Sources, qui l’a rapidement pris en charge et diriger vers le CHUS Fleurimont pour plus d’analyses. Je tiens d’ailleurs à remercier le personnel du GMF (Groupe de Médecine de Famille) des Sources ainsi que le CLSC pour leur travail et leurs soins à l’égard de Joey. », de poursuivre la jeune femme de 25 ans.

Mme Richard souligna également que son frère fait preuve de beaucoup de positivisme dans sa lutte contre la maladie. Cette dernière poursuivie en indiquant que les médecins spécialistes ont affirmé qu’en raison de son âge, de sa condition physique et du type de cancer, les chances d’efficacités du traitement dans le cas de Joey, s’avèrent actuellement très bonnes.

« Devant le fait qu’il devait s’absenter du travail sur une longue période, nous cherchions une manière de lui venir en aide et qu’il puisse aussi côtoyer des gens. Or, mon copain Raphaël Laroche a proposé l’idée de faire un tournoi de golf amical suivi d’un souper. Cela a fait l’unanimité, si bien que l’évènement aura finalement lieu le samedi 15 juillet prochain au Club de Golf de Val-des-Sources. Bien que les 36 places de jeux disponibles se sont toutes comblées en moins de 48 h, il reste tout de même encore des places pour ceux et celles qui aimeraient se joindre à nous pour le souper et la soirée, au coût de 20 $ par personne. Encore une fois j’aimerais dire un grand merci à toute notre belle communauté citoyenne et d’affaires, qui nous supportent par leurs présences et/ou par de généreux dons pour la cause qui touche Joey, ainsi que l’ensemble de notre famille. », de conclure Marie-Pier Richard.

Pour contribuer à la cause ou pour obtenir plus d’informations, il est possible de prendre contact avec Mme Richard via la plateforme de discussion Messanger.