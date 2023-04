Une friperie s’installe au-dessus de l’hôtel de ville à Saint-Claude

Saint-Claude – Une friperie, avec un coin artisanat, vient de s’installer au-dessus de l’hôtel de ville à Saint-Claude.

De façon unanime, les membres du conseil municipal ont convenu d’approuvé à l’unanimité en février dernier cette location au commerce Mes trouvailles et bricoles.

Ainsi, le commerce opère dans un local situé à l’étage de l’hôtel de ville pour les occupations d’une friperie et d’un coin artisanat au 295 - C, route de l’Église, à Saint-Claude.

Dans ce bâtiment, la friperie cohabitera avec un médecin et avec le bureau de poste Canada. « Le local était libre depuis un bout de temps. Pendant la pandémie, ce n’était pas le temps de lancer un commerce », de dire François Séguin, intervenant en loisirs et en communication à la municipalité de Saint-Claude.

Selon lui, n’importe quel commerce peut s’installer dans ces locaux. « Cette décision se prend à la discrétion des membres du conseil municipal. Ces locaux appartiennent à la municipalité », mentionne-t-il.

Rêve d’enfant

En ouvrant son commerce au-dessus de l’hôtel de ville, Johanne Maurice réalise un rêve d’enfant. « J’ai toujours souhaité posséder mon propre petit commerce. Depuis 15 ans, j’étais auxiliaire à domicile pour le CLSC de Sherbrooke. C’était devenu lourd. J’ai donc pris la décision de me lancer un commerce », raconte Mme Maurice.

Elle est native de Saint-Claude. « C’est un beau coin et il n’y a plus grand-chose dans cette municipalité. En même temps, ça peut aider les gens. Il y a des articles à prix vraiment abordables. C’est un besoin dans la communauté. Jusqu’à présent, j’ai de bons commentaires », soutient Mme Maurice.

Et la communauté appuie la femme d’affaires dans son projet. « Tous les jours, les gens viennent me porter des articles pour que je puisse les revendre. Je redonne une deuxième vie à des vêtements et à d’autres objets. En général, j’ai de très belles choses. Je suis très fière de mon projet », de dire Mme Maurice.

Le commerce est ouvert du mercredi au samedi. Le mercredi, c’est de 9 h 30 à 14 h ; le jeudi et le vendredi, de 9 h 30 à 17 h, et le samedi de 9 h 30 à 16 h.