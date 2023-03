Des gestes qui méritent d’être soulignés !

Richmond – Les membres du Comité des paniers de Noël de la région de Richmond sont encore émus face à l’immense générosité des citoyens, des élus, des commerces, des entreprises et des organismes de la grande région de Richmond.

Les généreux dons ont permis d’aider directement 214 personnes différentes, dont 81 enfants. Cette aide alimentaire a certainement contribué à illuminer davantage leur temps des fêtes.

Pour une troisième année déjà, le « panier » de Noël est offert sous forme de bon échangeable au Maxi de Richmond. Cette formule est appréciée puisqu’elle permet aux bénéficiaires de choisir leurs propres denrées à l’épicerie, selon leurs préférences et leurs besoins.

Le Comité tient à souligner la participation active des jeunes de la catéchèse de l’église Sainte-Bibiane qui ont fabriqué plus d’une centaine de sacs à surprises.

De plus, les écoles St-Francis et le Richmond Régional High School ont aussi mis la main à la pâte pour amasser respectivement 1197 $ et 1176 $. Notons également le travail d’Isabelle et d’Elliana Buckland qui ont vendu pour 537 $ de décorations artisanales.

Cette année encore, le Comité a pu compter sur l’engagement et l’efficacité des agents de la Sûreté du Québec qui ont assuré la distribution de la centaine de sacs contenant le bon et les surprises.

Finalement, les membres du Comité des paniers de Noël souhaitent rappeler que les contributions reçues soutiennent en grande partie les paniers de Noël, mais également plusieurs initiatives ponctuelles tout au long de l’année pour répondre à des besoins ou des urgences auprès de la population en situation difficile.