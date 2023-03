Hommages à trois bénévoles du Club de ski de fond et de raquettes Val-des-Sources

Val-des-Sources - Le Club de ski de fond et de raquettes de Val-des-Sources désire souligner l’implication de trois bénévoles (pionniers) au sein du Club.

Au cours des 40 dernières années, Messieurs Jacques Morin, Bruno Chainé et Jean (Johnny) Champagne ont veillé à la création, l’entretien et la sécurité de nos sentiers de ski et de raquettes.

Que ce soit aà l’automne afin d’enrocher les sentiers minés, dégager les arbres tombés et/ou débusquer certaines parties de les sentiers en plus d’assurer la réserve de bois de chauffage pour notre relai (Le Petit Caribou), ils étaient présents. Ils y étaient l’hiver en balisant les sentiers à l’aide des équipements du Club sans oublier la traditionnelle « partie de tire sur neige » afin d’amasser des fonds pour le Club de ski de fond et de raquettes.

Merci à ce trio énergique qui a tracé la voie à nous actuel (le) s bénévoles afin d’assurer aux skieurs et/ou randonneurs de Val-des-Sources et de la région, tant de plaisirs hivernaux, et ce, dans un site exceptionnel.

La Ville de Val-des-Sources a su appuyer ces trois bénévoles tout au cours des années ainsi que leurs équipes d’autres bénévoles.

Jacques, Bruno et Jean : merci de vos réalisations pour le Club de ski de fond et de raquettes de Val-des-Sources