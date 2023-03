Le Bénin à Danville

Danville — Danville a la chance de compter parmi ses concitoyen(nes), Agathe Migan, une Québécoise d’origine béninoise. Le Bénin est un pays francophone d’Afrique de l’Ouest. Agathe rêve de partager la richesse culturelle du Bénin : son histoire, ses représentations du monde, sa musique, sa gastronomie, ses coutumes et son sens de la fête.

Effet V inc., organisme culturel professionnel met en place cette fête en partenariat avec Les trésors d’Agathe et Danville en transition, un OBNL citoyen de Danville dévoué entre autres à favoriser plus de résilience au sein de notre communauté. Si la fête se veut joyeuse et colorée, elle se veut aussi responsable et solidaire. Ce sera une soirée zéro déchet.

Cette fête est une invitation à venir à la rencontre, à la découverte, à la reconnaissance de l’autre dans sa différence et à sentir, goûter, danser, célébrer et partager cette différence pour s’ouvrir et se rapprocher.

Les gens sont invités à porter une ou des couleurs du Bénin le samedi 15 avril à 18 h.

Les billets disponibles au Marché du carré, 18, rue Water — Danville Ouvert de 8 h à 19 h — fermé dimanche et lundi