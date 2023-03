Actualités-L’Étincelle – Le Regroupement des popotes roulantes du Québec (RPRQ) est fier d’annoncer le retour de la Semaine québécoise des popotes roulantes (SQPR). Cette 18e édition se tient du 19 au 25 mars 2023 sous le thème « Un maillon vital en maintien à domicile ».

Un service qui sauve des vies

La popote roulante est un service qui offre la livraison de repas sains et nutritifs à des personnes aînées ou en perte d’autonomie, de façon régulière et à coûts abordables. Ce n’est pas tout, puisque ces organismes assurent aussi un rôle de vigie pour les per- sonnes seules afin de briser leur isolement et de leur permettre de rester à la maison le plus longtemps possible. Ainsi, si les livreurs constatent des cas inquiétants, ils doivent les signaler aux professionnels de la santé.

Ce sont plus de 10 700 bénévoles qui sont en action dans les popotes roulantes pour maintenir les personnes en perte d’autonomie et les aînés dans la com- munauté. En 2022, environ 4,18 millions de repas qui ont été livrés grâce à eux.

« La valorisation par le bénévolat a remplacé celle que le travail m’apportait, c’est une situation gagnant-gagnant! Je m’attache à nos clients, j’aime les voir de semaine en semaine et je me suis aussi fait une amie pour la vie. On sent qu’on fait une vraie diffé- rence, ça, c’est spécial », se confie Marie, bénévole dans une Popote roulante.

Agissons collectivement à promouvoir les popotes roulantes

La SQPR se déroule partout au Québec et permet de faire connaître et reconnaître ce service essentiel et de mettre en lumière les besoins des organismes en termes de bénévole, de matériel, et surtout, de financement.

Ainsi, le RPRQ invite la population, les organismes, les députés et les médias à soutenir cet événement en partageant ses différentes initiatives. Celles-ci seront publiées du 19 au 25 mars sur la page Facebook Regroupement des popotes roulantes du Québec. Les utilisateurs peuvent aussi utiliser le #SQPR sur les médias sociaux pour démontrer leur soutien à cette campagne provinciale. Finalement, tous les détails sont disponibles au popotes.org.