100e anniversaire pour Yvette Pinard-Pouliot

Val-des-Sources — Famille et amis étaient réunis à la salle Léo Boucher du centre O3 de Val-des-Sources le samedi 18 mars afin de souligner le centième anniversaire de naissance de Madame Yvette Pinard-Pouliot.

Ayant atteint l’âge vénérable quelques jours plus tôt, le 14 mars plus précisément, cette résidente de Val-des-Sources aura également pu compter, lors de la chaleureuse fête qui lui était réservée, sur la présence de dignitaires politiques, dont notamment le député provincial de Richmond, André Bachand.

Couturière de profession, Mme Pinard-Pouliot a, historiquement, toujours su se démarquer par son écoute, sa créativité et son optimisme. Ajoutons qu’elle fut également impliquée de manière significative dans sa communauté au cours de sa vie, notamment au sein des Filles d’Isabelle.

Épouse de feu Conrad Pouliot, un ancien conducteur de locomotive de l’entreprise minière Johns-Manville, le couple avait unis leurs destinées en décembre 1940. De leur union sont nés six enfants et 13 petits-enfants. La centenaire verra la famille continuer de s’agrandir en comptant bientôt 16 arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants.

Fait intéressant à noter, depuis un peu plus de trois ans maintenant, Mme Pinard-Pouliot a appris à maitriser le fonctionnement d’une tablette électronique et est pleinement en mesure d’avoir des conversations vidéo avec ses proches plusieurs fois par semaine.

Elle affectionne tout particulièrement le tricot, les cartes, la lecture, les casse-têtes, les quilles, de même que le camping et le tissage.

« Mme Pinard-Pouliot fait partie des bâtisseurs de notre collectivité. Au fil des années, elle a été un témoin privilégié de notre histoire et elle a contribué à sa façon à forger ce que nous sommes aujourd’hui. C’est grâce à ces femmes et ces hommes impliqués que nous pouvons aujourd’hui jouir d’une qualité de vie enviable. Merci pour tout, Mme Pinard-Pouliot, et bon 100e anniversaire. », de souligner André Bachand.