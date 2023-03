Vers une autonomie alimentaire accrue dans la MRC des Sources

Val-des-Sources — Plus de 70 agriculteurs, transformateurs, distributeurs, élus, organismes communautaires et institutionnels ont participé au forum « Renforçons notre système alimentaire » jeudi dernier au Centre 03 à Val-des-Sources en vue d’identifier collectivement des pistes d’action pour mieux répondre aux besoins alimentaires locaux à partir des capacités de production et de transformation présentes dans la MRC.

L’événement a permis d’entrevoir une série d’actions porteuses, dont 12 furent priorisées pour la MRC des Sources telles que la création de regroupements d’acheteurs ou de producteurs pour réduire le coût d’achat d’aliments ou faciliter la mise en marché des produits locaux, la mise en place d’infrastructures d’entreposage ou de transformation alimentaire, ou encore, des activités d’animation et d’éducation alimentaires dans les écoles de la MRC.

Réunir toutes ces personnes était d’abord une belle occasion de mieux comprendre la réalité de chacun. « Dans les dernières années, nous avons travaillé très fort à expliquer le travail que nous faisons à la ferme pour avoir une viande de la plus grande qualité. Nous ne voulons pas que les gens encouragent les producteurs locaux, mais plutôt qu’ils investissent dans leur agriculture locale », soulignait Francis Picard, co-président d’honneur du forum, producteur bovin et élu municipal à Saint-Adrien.

L’après-midi était consacré aux idées et aux collaborations possibles, qui furent nombreuses ! Deux projets inspirants ont été présentés à l’assemblée, Artha-Récolte dans la MRC d’Arthabaska et Viande solidaire dans la MRC de Coaticook. Les conférenciers ont mis en lumière les bénéfices de collaborations élargies sur un territoire pour faciliter la production et l’approvisionnement d’aliments locaux. Véronic Poisson, co-présidente d’honneur et directrice de la Coop alimentaire des Sources a également présenté l’impact des actions et de la mission de la coopérative auprès des jeunes.

Pour Alain Roy, animateur de la journée et représentant du comité organisateur, l’objectif de la journée est atteint. « Après des années plus difficiles sur le plan de la mobilisation avec la pandémie, réfléchir ensemble à des questions essentielles comme l’alimentation sur notre territoire est une belle façon de construire de la fierté et de la solidarité. »

Au terme de l’événement, le comité organisateur s’engageait à présenter les résultats de l’événement auprès des organisations pouvant faciliter la réalisation des actions priorisées, sachant qu’un grand nombre d’acteurs reconnaissaient leur potentiel. Les suites de l’activité sont à suivre, mais elles seront certainement nourrissantes !