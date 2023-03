Découvrir la région des Sources sous couvert hivernal

Val-des-Sources —Au début du mois se déroulait l’édition hivernale du séjour exploratoire dans la région des Sources. Un weekend de découverte pour les nouvelles personnes sur le territoire qui a permis de démontrer que le froid n’a pas été un frein au dynamisme de notre belle région.

Une visite durant la féerie hivernale

Une initiative de Place aux jeunes des Sources, chapeautée par le Carrefour jeunesse-emploi et coorganisée avec la MRC des Sources, les séjours exploratoires consistent en une découverte de la région, truffées d’activités, de visites et de réseautage. Le séjour hivernal était donc l’occasion parfaite de faire découvrir les possibilités de plein air en saison froide dont nous disposons sur le territoire. Mettre l’accent sur les activités extérieures aide à démontrer que l’amour de l’hiver se développe en allant jouer dehors, spécialement lorsqu’il y a des gens issus de l’immigration. Le groupe est donc sorti profiter de la neige à deux reprises, soit par une courte randonnée à raquettes au Parc régional du Mont-Ham et pour une promenade en calèche à l’Écurie de l’Oiseau bleu.

L’union fait la force

L’accueil, l’ouverture et la disponibilité des différents partenaires ressortent toujours dans les commentaires d’appréciation des personnes participantes des séjours exploratoires. En effet, plusieurs partenaires du développement socio-économique, ainsi que des élu.e.s sont venu.e.s à la rencontre du groupe et se sont montré.e.s intéressé.e.s à connaître leurs parcours et leurs projets.

Également, tout au long du séjour, plusieurs gens de la communauté ont été amenés à échanger avec les participant.es et toutes ces attentions ont bien démontré la chaleur de l’accueil dans la région des Sources.

« C’est important de savoir pourquoi les gens désirent s’installer ici, connaitre d’où ils viennent et ce qu’ils viennent chercher. Ça nous permet de mieux répondre à leurs besoins. » - Isabelle Forcier, conseillère municipale à la Ville de Val-des-Sources « Un grand et énorme merci pour votre accueil. Je remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de nous expliquer l’histoire de la région et des organismes d’ici. » - Hassen, nouveau résident de Danville