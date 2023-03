Une carrière bâtie au service des gens

Danville — Après avoir été d’office pendant plus d’une trentaine d’années aux fourneaux du restaurant Le Temps des Cerises, dont elle était propriétaire avec son époux, Martine Satre relève aujourd’hui de nouveaux défis, dont celui d’être la mairesse de la Ville de Danville depuis l’automne 2019. Dans le cadre de la journée de la femme, le journal Actualités-l’Étincelle désire humblement brosser le portrait de la femme d’affaires.

Arrivée au Québec en provenance de l’Europe au début des années 1980, Mme Satre, née Princen, et son époux Patrick Satre, s’établissent d’abord dans la métropole. Son mari travailla alors dans un hôtel de renom et madame enseigna au collège LaSalle.

Après Montréal, ce fut Sherbrooke et Kingsbury, c’est finalement à Danville que le couple, jeta l’encre et ouvrit en 1987, le réputé restaurant. Les années qui suivent ne furent pas de tout repos, et elles ont apporté leurs lots de défis au quotidien pour le couple.

Dotée d’une force de caractère des plus enviables et d’un désir de s’investir pleinement dans sa communauté, Martine Satre se présenta aux élections municipales. Elle fut élue une première fois à titre de conseillère en 2002, un siège qu’elle ne resollicitera pas par la suite.

Ayant un penchant marqué pour la préservation du patrimoine, la rénovation et surtout une habituée de mener de multiples projets de front. En 1996, en compagnie de son complice que la restauratrice, femme d’affaires et maman de trois jeunes filles, procéda à l’acquisition d’un bâtiment de la rue Water. Ce dernier, ayant lourdement endommagé par le temps, nécessite une réfection complète afin de le convertir en une auberge champêtre.

« Nous avons opéré simultanément le restaurant et l’auberge, jusqu’à la vente de celui-ci en 2008, ce fut une belle aventure, mais tout de même très épuisante. Bien que j’aie eu l’opportunité d’être impliquée dans une multitude de projets qui meublaient beaucoup de mon temps. Je suis fière de dire que nous sommes tout de même parvenus à trouver un équilibre intéressant avec notre vie de famille. Nos filles ont grandi dans cet univers et s’y se sont jumelé, mais il est certain que nous avons eu la chance de pouvoir compter sur l’appui de nos familles et amis également. Que ce soit pour les études ou bien pour passer quelques semaines durant les vacances estivales. C’est d’ailleurs l’une des valeurs importantes qui caractérise nos familles respectives, car à notre tour, nous tentions bien entendu de redonner le même type de soutien le moment venu. Au fond, ma situation de maman très occupée, n’avait rien de bien particulier quand on pense à toutes ces femmes issues de différents domaines comme la santé par exemple. Ces femmes qui doivent négocier avec des horaires, disons-le, pas toujours bien évidents. », de commenter Mme Satre.

Dix années à la présidence de la chambre de commerce locale, l’ouverture momentanée d’un plan de transformation alimentaire, propriétaire du site d’hébergement touristique L’Espace du Carmel et présentement mairesse de sa municipalité. Ce ne sont là que quelques-uns des autres faits d’armes actuels et passés de la femme. Cette dernière a également eu le privilège d’ajouter cinq fois le titre de grand-maman à son palmarès, au cours des dernières années.

« Je suis heureuse, j’ai une belle famille avec qui j’ai la chance de passer davantage de temps aujourd’hui. Également, un mari qui me supporte et avec qui je partage une complicité très forte depuis 44 ans maintenant, le tout sans oublier les citoyens de Danville qui m’ont accordé leur confiance à la mairie. Voilà d’ailleurs un rôle de responsabilité qui me tient à véritablement cœur et dans lequel je me sens de plus en plus confortable. Je salue au passage le travail de mes homologues masculins à travers la MRC des Sources. Ces derniers m’ont très bien accueilli à mon arrivée et m’ont grandement aidé à m’acclimater à la réalité de la politique municipale. Je tiens également à souligner le niveau d’investissement personnel impressionnant de la part de l’équipe administrative de notre municipalité. De même que de l’ensemble des employés de la ville, car sans eux la réalisation de nos objectifs communs, ne serait que plus ardu encore. », de conclure doucement Martine Satre.