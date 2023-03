Plus de 500 personnes au Carnaval de Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Plus de 500 personnes ont pris part au Carnaval d’hiver de Saint-François le samedi 18 février dernier.

Le Carnaval est un événement annuel organisé par le Comité des loisirs composé uniquement de bénévoles avec le soutien de la municipalité.

Les participants présents lors de l’après-midi ont pu profiter de diverses activités : jeux gonflables, tour de poney, fermette, jeux d’évasion, activités de science dans la neige, tire sur la neige et stations détente où il était possible de se réchauffer autour d’un feu. Les plus téméraires ont pu démontrer leurs talents musicaux au karaoké sous le chapiteau.

La journée s’est terminée sous le ciel illuminé du classique feu d’artifice.