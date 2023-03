Soirée réussie pour le souper-spectacle-bénéfice de la Maison Nouvelle Vie

Saint-Camille — La Maison Nouvelle Vie, un centre de traitement et de lutte aux dépendances et à l’itinérance, a vu sa soirée-bénéfice sans alcool connaitre un franc succès, le samedi 4 mars dernier.

Une salle bondée participait à cette première et très importante activité de financement pour l’organisme, l’autre étant le Défi Escalade Desjardins pour la vie, qui se tiendra quant à elle, le 27 mai prochain au Mont-Ham.

Les convives présents au Camillois, ont non seulement pu savourer un copieux repas tous ensemble, mais également assistés au spectacle musical de l’artiste Ian Couture, avant que l’humoriste Maxim Martin ne monte à son tour sur les planches de la grande scène.

Discours, présentations, anecdotes et témoignages touchants sont également venus animer la soirée de belle façon. Il est à noter qu’en plus de la réponse des plus favorables de la population, les organisateurs ont aussi pu compter sur la présence et le support de plusieurs partenaires majeurs au cours de la soirée.

À ce titre, rappelons que parmi les entreprises et organismes qui apportent leur soutien, on retrouve notamment Desjardins, la SADC des Sources, ainsi que le député de Richmond, M. André Bachand.