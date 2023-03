La région perd un de ses grands bâtisseurs

Cleveland — Une triste nouvelle, alors que l’on apprenait, mercredi dernier, le décès de l’un des cofondateurs de la concession automobile JN Auto, M. Normand Parenteau à l’âge de 78 ans.

Aux dires de la famille, ce dernier aura finalement perdu sa bataille face à un virulent cancer qu’il combattait depuis quelques mois. Homme de cœur aux valeurs familiales profondes, ce dernier aura très certainement su laisser sa trace au sein de toute une communauté. Notamment en redonnant à la population et en soutenant le développement social et communautaire de sa région.

Véritable passionné de voiture, Normand avait décidé, en 1982, de se lancer en affaires en compagnie de son bon ami tout aussi passionné, Julien Boissonneault. Ensemble ils ont jeté les bases de ce qui allait devenir l’un des concessionnaires de véhicules d’occasions parmi les plus respectés en province.

Axé sur le respect et la satisfaction du client tout comme son partenaire d’affaires, Normand Parenteau aura été conjointement à la tête de son entreprise pendant plus de 33 ans, avant que ces derniers ne cèdent officiellement les rênes complètes aux gendres de M. Parenteau, Stéphane et Sébastien en 2015.

Étant reconnu pour sa franchise, sa bonne humeur et sa joie de vivre. Plusieurs se souviendront notamment de son grand sens de l’humour et de l’éternel sourire qui le caractérisait. Le décès de Normand plonge malheureusement aujourd’hui dans le deuil, son épouse, ses deux filles et leur conjoint, cinq petits-enfants, de même que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que de nombreux autres parents et amis.

Les funérailles de M. Parenteau seront célébrées le samedi 18 mars prochain à 10 h 30, en l’église Ste-Bibiane de Richmond. La famille sera présente à compter de 8 h 30, afin de recevoir les marques de sympathie.