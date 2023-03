Une plateforme citoyenne en développement durable

Val-des-Sources — Le mardi 14 février dernier, la SADC des Sources procédait, en direct de la salle GYM A21 à Val-des-Sources, au lancement officiel de la plateforme numérique Action Citoyenne Durable.

Cela est possible grâce à la contribution financière de Développement économique Canada pour les régions du Québec et le réseau des SADC du Québec, cet outil d’action invite les citoyens, organisations et entreprises présentes sur le territoire de la MRC des Sources, à agir en faveur du développement durable.

Véritable véhicule d’information, la plateforme permet également à quiconque est intéressé par le sujet de partager des idées, de trouver des solutions et de se mettre en action, en compagnie de nouveaux alliés. Ainsi, cette dernière présente différentes initiatives déjà existantes et quelques idées qui pourraient être mises en œuvre. Elle vise également à faire connaitre plus largement le plan d’action de l’Agenda 21 des Sources, une démarche globale avec l’ambition collective de faire du développement durable le nouveau modèle de développement du territoire.

« Faire circuler l’information a toujours été un enjeu majeur depuis le début de la démarche de l’Agenda 21. Nous sommes une MRC qui foisonne d’initiatives, cela mérite d’être mieux connu. », de préciser M. Pascal Lapointe, président de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) des Sources.

Regroupant un champ d’initiatives et d’idées d’actions inspirantes au sein de divers thèmes, la plateforme Action Citoyenne Durable [… encourage chaque personne à agir à son échelle au niveau local, soit pour son quartier, sa municipalité, sa ville, au sein d’une organisation ou d’une entreprise.]

« Si la plateforme fait naître chez les entreprises et les citoyens la volonté de se mobiliser, de se rassembler, de se réseauter et de s’engager pour l’implantation de projets durables, elle aura relevé un de ses plus grands défis », a pour sa part mentionné M. Daniel Pitre, directeur au développement des collectivités et responsable de cette initiative.

Propose également une approche globale et transversale, chaque idée partagée est présentée comme une contribution au déploiement du plan d’action de l’Agenda 21 des Sources. De plus, l’idée sera reliée à un ou plusieurs des 17 objectifs du développement durable, fixés par l’ONU en 2015.

« Enfin, la plateforme offre une section qui se veut pédagogique, par le biais de son blogue et de sa foire aux questions. Par exemple, un article présente les étapes clés que les entreprises peuvent suivre pour s’engager dans une démarche de développement durable, avec la possibilité d’être accompagnées par quelques ressources spécialisées. », selon l’organisme de développement de la collectivité.