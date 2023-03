La relâche, un temps d’arrêt familial de plus en plus complet

Actualités-l’Étincelle — Instaurée au Québec en 1979 sous les recommandations du commissaire scolaire de l’époque, Fernand Paradis, la semaine de relâche est aujourd’hui un temps de pause assurément des plus prisés par beaucoup de familles.

Si au départ ce moment d’arrêt se voulait un moyen de contrer plus efficacement le taux d’absentéisme scolaire en février, force est d’admettre que cela représente maintenant une période de l’année où de plus en plus de parents et enfants se retrouvent pour partager une multitude d’activités intérieures et extérieures.

Bien entendu, ce n’est pas tout le monde qui a la possibilité de jumeler leurs propres congés à ceux de leurs enfants, mais choses sont certaines, l’engouement pour le faire est cependant bien réel.

Cela dit, si pour certains il s’agit d’un moment propice à se prévaloir de vacances au soleil ou ailleurs, plusieurs choisissent plutôt de demeurer dans les environs, afin de profiter des programmations offertes dans leur municipalité ou celles voisines.

Ainsi, parmi les activités notamment proposées dans la MRC des Sources du 27 février au 3 mars, qui est la période de relâche pour l’ensemble des établissements scolaires de la région, on retrouve entre autres à Val-des-Sources, des bains libres de 14 h à 16 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi à l’école secondaire l’Escale.

Il y a aussi de la glissade aux parcs Dollard, des Explorateurs et des Pionniers, de même que du patinage et joute de hockey à l’aréna et sur les patinoires extérieures. Les sentiers de raquettes et de ski de fond sont également mis à la disposition de la population, dans la ville centre de la MRC des Sources.

Des camps de jour et programmations similaires sont aussi disponibles à travers les différentes municipalités desservies par le journal Actualités-l’Étincelle.

Les gens sont donc invités à consulter le site internet de leur municipalité respective, afin de connaitre plus précisément les activités offertes dans leur localité.

Bonne relâche à toutes et à tous !