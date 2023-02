Friperie le walk in : de nouveaux propriétaires depuis un an

Richmond — Depuis maintenant un an, la Friperie le walk in de Richmond est dirigée par de nouveaux propriétaires. Soutenues par une douzaine de bénévoles, Lisette et Érica Lapointe en ont fait un commerce florissant.

« Je travaillais pour Les Trésors du partage. J’ai démissionné à cet endroit. Plusieurs bénévoles m’ont alors incité à lancer un commerce du même genre. J’en ai parlé avec ma fille Érica ; puis, nous nous sommes lancées en achetant la Friperie », raconte Lisette Lapointe, copropriétaire de la Friperie le walk in, située au 486 principale Nord, à Richmond.

À l’occasion de cet anniversaire, le 1er mars, du café et un punch seront servis. Un panier-cadeau sera offert lors d’un tirage.

« Nous avons fait beaucoup de changements. Nous avons aussi agrandi. Avant, il n’y avait que des vêtements. Deux mois après notre arrivée, nous avons ouvert à l’arrière un bazar ce qui permettait de nous diversifier », raconte Mme Lapointe.

Depuis un an, les consommateurs de Richmond ont été au rendez-vous. « Il faut dire que maintenant, il y a de plus en plus de gens de l’extérieur qui visitent nos installations. C’est très surprenant », souligne la copropriétaire.

Les dirigeants de cette entreprise reçoivent beaucoup de dons. « C’est une façon de donner une deuxième vie aux vêtements et aux articles que nous vendons. Au lieu d’aller à la poubelle, c’est réutilisé », insiste Mme Lapointe.

Mme Lapointe travaille donc avec sa fille Érica. « Ça va très bien. Nous pouvons compter sur une très belle équipe de bénévoles. Au total, une douzaine de personnes nous donne un coup de main. C’est une belle gang, une très belle équipe. Nous avons beaucoup de plaisirs à travailler ensemble. »

En fait, après le départ de Lisette Lapointe des Trésors du partage, plusieurs bénévoles l’ont suivi dans cette nouvelle aventure.

« Au lieu de s’ennuyer à la maison, ces personnes viennent nous aider à la Friperie », mentionne-t-elle.

« Les gens ont beaucoup de plaisir à venir ici. C’est un endroit où on peut jaser tout en scrutant les lieux qui débordent de trouvailles. L’accueil est chaleureux. Je connais bien mon monde », termine Mme Lapointe.