Un forum pour favoriser l’autonomie et la sécurité alimentaire

Val-des-Sources —Un important forum d’échanges et discussions sur le volet de la sécurité alimentaire dans la MRC des Sources, se déroulera au centre O3 de Val-des-Sources, le jeudi 9 mars prochain entre 9 h et 15 h 30.

Sous la co-présidence d’honneur de Mme Véronic Poisson, directrice de la Coop alimentaire des Sources et de M. Francis Picard, producteur bovin et élu municipal à Saint-Adrien, l’évènement a pour objectif d’identifier collectivement des stratégies et pistes d’actions concrètes, afin de répondre plus efficacement aux besoins alimentaires de l’ensemble de la population par l’entremise d’un meilleur maillage des ressources présentes dans les Sources.

Il faut dire que le MRC a la chance de bénéficier d’un territoire agricole intéressant et d’acteurs locaux solidaires. Ainsi, agriculteurs, transformateurs, distributeurs, élus, organismes communautaires et institutionnels sont invités à participer gratuitement au forum Renforçons notre système alimentaire, chapeauté par la Corporation de développement communautaire des Sources et ce, en partenariat avec de multiples organismes et intervenants de la région, tels que : Destination Saint-Camille, la Caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources, l’Union des producteurs agricoles (UPA) des Sources et la MRC des Sources.

Les deux co-présidents d’honneur du forum témoignent des bénéfices associés. « L’achat local permet de développer une fierté réciproque : l’attachement des élèves au territoire et celle des agriculteurs de contribuer à la santé de la relève.

Du point de vue nutritionnel, les aliments locaux sont généralement plus frais et de meilleure qualité que ceux qui proviennent de la grande distribution. », de mentionner Mme Poisson.

Francis Picard ajouta pour sa part : « Ce n’est pas facile de faire le choix de l’agriculture de proximité. Mais il faut faire ce choix pour rester fidèle à nos valeurs et contribuer à notre système alimentaire. Il faut que nos actions suivent notre vision. Le forum sera une super occasion de réfléchir ensemble à la façon de mieux répondre aux besoins des agriculteurs et de la population pour viser une plus grande autonomie alimentaire. »

Au-delà d’une mise en marché classique, les organisateurs croient que le rapprochement entre les acteurs locaux et son territoire agricole permettrait de réduire les pertes alimentaires, de partager des infrastructures de production, de transformation ou de distribution afin de réduire les coûts d’opération. Il s’agira d’un vaste programme abordé en toute simplicité avec les participants et les réponses qui en découleront s’appuieront sur la diversité des expertises rassemblées sur place.

Pour s’inscrire ou pour obtenir plus d’information concernant l’événement, les gens sont invités à prendre contact avec M. Alain Roy à la CDC des Sources, au 873 500-2398 ou par courriel à l’adresse : [email protected] .