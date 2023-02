Domtar donne plus de 500 livres à l’école St-Francis de Richmond

Windsor – L’usine Domtar de Windsor a remis plus de 500 livres neufs aux élèves de St-Francis de Richmond les 27 et 30 janvier derniers. Ces livres en anglais provenant d’un partenariat avec First Book Canada ont été distribués aux élèves dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale.

Pour l’occasion, l’équipe-école de l’école St-Francis avait transformé la salle de conférence en une véritable librairie! Classe par classe, tous les élèves de l’école ont pu faire leur choix à travers une grande sélection de livres avant de repartir avec le leur. Des employés de Domtar ont joué le rôle de commis de magasin et ont accompagné les élèves dans leur choix.

« Nous savons qu’avoir accès à des livres fait une différence importante dans le développement des enfants et des jeunes. Nous tirons une grande fierté à soutenir les efforts d’alphabétisation dans les communautés qui nous entourent afin que les enfants puissent atteindre leur plein potentiel. » Sylvain Bricault, directeur général de l’usine de Windsor

« Rien ne me donne un plus gros sourire, que de voir des enfants s’amuser en lisant leur propre livre. Merci à Domtar » Kirk Robinson, directeur de l’école St-Francis

« C’était absolument magique de voir à quel point nos élèves étaient enthousiastes à l’idée d’adopter un livre à ramener à la maison, un livre qu’ils pouvaient garder. Le fait qu’ils aient pu choisir eux-mêmes le livre était encore plus impressionnant. Quelle merveilleuse façon de partager l’amour de la lecture dans notre communauté! Nous sommes très reconnaissants de ce généreux don de Domtar. » Helena Bates, enseignante du 1er cycle et assistante du personnel