Une première édition de l’Hivernale fort appréciée des participants

Val-des-Sources - Après un report d’une semaine, en raison du froid sibérien qui sévissait sur la province à ce moment, la première édition de la fête l’Hivernale de Val-des-Sources a finalement pu avoir lieu les 11 et 12 février derniers.

Érigé au coin du boulevard Simoneau et de la 1re avenue, le site du Carnaval était muni d’infrastructures en mesure d’accueillir et de divertir bon nombre de participants. Chapiteau chauffé, animation musicale, feu de joie, kiosques alimentaires et de boissons, ainsi que l’utilisation d’installations sanitaires intérieures, ne sont là que quelques-unes des commodités mises à la disposition des carnavaliers, par le comité organisateur de l’évènement.

De plus, une multitude d’activités diversifiées figuraient également à l’horaire de cette première programmation. Ainsi, au cours des deux jours du festival, les visiteurs ont notamment pu admirer des familles et/ou artistes locaux à l’œuvre dans la création de leur sculpture sur glace.

Ces derniers ont également eu l’opportunité de participer à un atelier de danse sur des rythmes afro-péruviens et un autre sur l’art de la percussion. La compétition de bûcherons a su rallier les foules au cours de la journée du samedi, de même que le spectacle country fort attendu de l’ex-académicien 2021, Guillaume Lafond.

« L’Hivernale a reçu une belle réponse de la part des gens et nous avons eu le plaisir de connaitre un achalandage fort intéressant tout au long de la fin de semaine. L’après-midi du samedi aura notamment connu sa large part de visiteurs, de même que lors du spectacle en soirée, où l’on ne comptait plus que quelques places encore disponibles sous le chapiteau. La journée de dimanche était quant à elle plus axée sur les activités familiales et cela semble avoir également plu à l’ensemble des visiteurs présents. », de commenter Andréanne Ladouceur, conseillère municipale responsable de l’évènement.

Bien que l’on ne dispose actuellement pas des données officielles quant au nombre exact de personnes ayant visité le site durant le Carnaval d’hiver, le comité organisateur dresse tout de même un bilan fort positif de cette première édition et laisse aussi présager la possibilité de répéter l’évènement l’an prochain.