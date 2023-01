Les Chevaliers de Colomb abandonnent leurs traditionnelles initiations

Richmond – Dans le but d’attirer plus de membres, les Chevaliers de Colomb du district 23 ont décidé d’abandonner les initiations auparavant obligatoires pour joindre le groupe.

« Les Chevaliers s’unissent afin d’améliorer leur visibilité dans la communauté. Ils sont toujours bien vivants malgré leur moyenne d’âge avancé et c’est pourquoi les initiations ont été abandonnées pour faire place à des exemplifications, le tout dans le but d’être toujours plus accessible aux hommes et plus accueillant », raconte Michel Purcell, responsable du dossier aux Chevaliers de Colomb.

Ainsi, les Chevaliers de Colomb de Richmond 1950, de Windsor 2841, de Valcourt 3207 ainsi que Bonsecours 9971 confirment la formation d’une équipe « d’exemplification » pour leur secteur.

« L’avenir de notre ordre dépend de son développement ; la véritable croissance ne peut être accomplie que si la voie pour y accéder est accueillante et accessible pour les membres potentiels et leur famille. Les efforts visant à créer une cérémonie combinée tendent à supprimer les barrières du secret et de l’engagement dans le temps, qui empêchaient beaucoup d’hommes de rejoindre nos rangs », soutient M. Purcell.

Cette nouvelle cérémonie permettra aussi d’éliminer les redondances et de mettre l’accent sur une présentation des leçons de charité, d’unité et de fraternité qui est faite de manière plus claire et plus convaincante.

« Elle est conçue pour être tenue dans une église, en présence de la famille et des amis. Tous peuvent maintenant observer directement l’organisation dans laquelle leurs proches sont en train de rejoindre, ses principes et ses valeurs et les raisons de son importance », de dire celui qui fait partie du conseil 1950 de Richmond.

« La nouvelle cérémonie exemplifiée regroupant charité, unité et fraternité demeure fidèle à nos traditions tout en répondant aux besoins de notre temps », poursuit-il.

M. Purcell affirme que les Chevaliers de Colomb n’ont pas vraiment de difficulté à recruter de nouveaux membres. « Mais les anciennes façons de faire faisaient peur à certaines personnes. Maintenant, il n’y a plus de secret ; ça va se dérouler devant tout le monde », mentionne M. Purcell.

D’ailleurs, lors de la première exemplification qui devrait avoir lieu le 26 mars, les Chevaliers de Colomb s’attendent à ce que 25 nouveaux membres soient confirmés.