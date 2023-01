La 5e édition du Bière et Bouffe du Camp Musical teintée aux saveurs des Sources

Val-des-Sources —Le samedi 21 janvier dernier, la salle multifonctionnelle du centre O3 de Val-des-Sources était le théâtre de la 5e édition de la soirée Bière et Bouffe, organisée au profit du Camp Musical de l’endroit.

Ils étaient plus de 322 personnes ayant répondu présentes à l’invitation lancée par les organisateurs, afin de participer à cet évènement communautaire populaire et rassembleur.

L’édition de cette année comprenait une particularité fort intéressante, alors qu’un copieux repas sept services, représentant autant de municipalités formant la MRC des Sources, étaient servis et où des produits et saveurs provenant de divers endroits sur le territoire, étaient fièrement mis en valeurs.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur le support des producteurs d’ici et d’ailleurs, de même que sur l’engouement et la participation des gens pour assurer encore une fois le succès de l’évènement. Lors de la mise en vente des billets en décembre dernier, nous avons eu le bonheur de voir l’ensemble de ceux-ci trouver preneur en moins de deux semaines. Je me dois de remercier sincèrement toutes les personnes présentes, ainsi que nos précieux partenaires qui nous ont permis de rendre cette soirée possible et accessible à un coût fort intéressant pour le public. », de mentionner M. Pascal Lapointe, directeur adjoint du Camp Musical et organisateur de la soirée.

Les convives ont eu droit à plusieurs découvertes au cours de la soirée, alors qu’une diversité de produits était au menu. Parmi ceux-ci mentionnons entre autres les présences des microbrasseries Le Moulin 7, La confrérie Artisans Brasseurs de Windsor, La Grange Pardue (Ham-Nord), ainsi que la brasserie Auval de Val d’Espoir en Gaspésie. L’assiette n’était certainement pas en reste avec la participation de plusieurs autres commerces et artisans tels que Le Porc des Roy (Danville), les miels Lambert (Wotton), Marché Le Saisonnier (Val-des-Sources), de même que différentes fromageries de la région, pour ne nommer que ceux-là.

Ayant vu le jour pour la première fois en mars 2017, l’initiative de ces soirées de dégustations festives, permet de recueillir entre 5000 $ et 8000 $ annuellement et ces fonds sont principalement destinés à l’amélioration des infrastructures du camp Musical, à l’achat d’instruments et de matériels nécessaires au bon fonctionnement des ateliers de musiques, de même que de supporter les cliniques d’immersions offertes durant la période estivale.

Rappelons que ce sont plus de 450 jeunes en moyenne, qui profitent des apprentissages et des installations de l’organisme chaque année.