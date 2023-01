La banque alimentaire d’Action Partage continue son engagement dans la communauté

Windsor — Action Partage Windsor, qui existe depuis près de 40 ans, est un organisme caritatif qui appuie les familles et les personnes de la région. L’organisme offre, entre autres, de l’aide alimentaire et vestimentaire. Et la demande se maintient au sein de l’organisme.

Selon André Cloutier, président chez Action Partage Windsor, c’est le temps de l’année durant lequel l’organisme doit faire ses remerciements à ses précieux partenaires.

« Les gens trop gênés pour faire une demande au panier de Noël des Chevaliers de Colomb nous appellent. Nous avons eu une période des Fêtes achalandée, autant que l’an dernier », soutient M. Cloutier.

« C’est maintenant le temps de remercier les gens qui ont donné au cours de la dernière année », ajoute-t-il.

Les bénévoles de l’organisme ont pu s’installer dans le Provigo de Windsor pour amasser des fonds et des denrées. Ainsi, les 15, 16, 17, 21, 22 et 23 décembre, près de 7000 $ en argent et en nourriture ont été recueillis à cet endroit.

Au cours de la dernière année, les municipalités ont aidé financièrement Action Partage Windsor. Ainsi, Windsor (2000 $), Saint-François-Xavier-de-Brompton (700 $), Val-Joli (500 $) et Saint-Claude (300 $) donnent leur appui à Action Partage Windsor.

Domtar

Par ailleurs, chaque année, Domtar soutient également la cause d’Action Partage. « À cet endroit, ce sont 10 000 $ qui sont amassés grâce à la tenue de certaines activités, dont le souper des employés et la fête des enfants », précise le président.

Par ailleurs, les Chevaliers de Colomb ont fourni une somme de 2500 $ alors que le Syndicat des pâtes et papier des employés de Domtar ont donné 700 $ à l’organisme.

Action Partage Windsor peut aussi compter sur sa friperie pour financer l’organisme. Elle est située au sous-sol de l’église de Greenlay. Nous réussissons à aller chercher 27 000 $ dans la communauté grâce à la friperie, ouverte les jeudis, de 10 h à 15 h », de dire le responsable.

« Nous n’avons pas de frais d’administration ni de frais de bureau. Nous n’avons pas d’employés. Donc, tous les dons sont acheminés directement aux personnes qui en ont vraiment besoin », mentionne M. Cloutier.

« En revanche, poursuit-il, nous pouvons compter sur une excellente équipe de bénévoles. Sur le terrain, ils sont très efficaces. Certains sont avec nous depuis fort longtemps. Dans notre équipe, nous pouvons compter sur une dame de 90 ans », souligne-t-il.