Le Carnaval des glaces de retour pour sa 33e édition à Danville

Danville — Après les annulations des dernières années et tous les aléas en lien avec les mesures sanitaires que tout le monde connait, voilà que la 33e édition du Carnaval des glaces de Danville sera finalement de retour au cours des prochaines semaines, sur le site du centre communautaire Mgr Thibault.

Initialement prévue au début de 2021, cette édition se déroulera sur deux fins de semaine consécutives, soit du 27 au 29 janvier, ainsi que les 3 et 4 février prochains. Ajoutons à cela une journée, que l’on pourrait qualifier de précarnaval, le samedi 21 janvier, où sera disputé le toujours très populaire tournoi de crible.

Pour le président du comité organisateur, M. Marc-André Demers, il s’agit d’un retour fort attendu, autant du côté de son équipe que de la population en générale. « Les gens nous en parlaient beaucoup et c’est certain que nous sommes très heureux d’être finalement en mesure de présenter l’évènement en 2023.

Toutefois, je dois avouer qu’après une longue période d’arrêt comme celle que l’on a connue, il ne fût pas nécessairement évident de repartir la roue comme on dit, mais l’équipe en place a travaillé et travaille encore très fort avec nos partenaires pour assurer une programmation à la hauteur des attentes. », de mentionner M. Demers.

Justement pour ce qui est des activités proposées dans le cadre de cette 33e édition, nous retrouvons, en plus du tournoi de crible déjà annoncé, une soirée extérieure en son et lumière avec animateur KébecRadio, le vendredi 27 janvier à compter de 20 h, laquelle sera également agrémentée d’un feu de joie. Glissades, patinages, jeux gonflables, présences de mascottes, musique, spectacle de danse avec la troupe du Studio K, dîners gratuits, dégustation de tire sur la neige et balade en traineau à chevaux (sleigh ride), ne sont que quelques-unes des autres activités proposées dans le cadre de cet évènement rassembleur.

Si la majorité de la programmation se veut gratuite dans son ensemble, il y a tout de même des volets où les gens doivent débourser et se procurer des billets pour y assister. « Nous avons des soirées thématiques encore une fois cette année, dont notamment un gala de lutte de la CPW le samedi 28 janvier, au coût de 20 $ pour les adultes, 15 $ pour les 5 à 18 ans et gratuit pour les moins de 5 ans. Le vendredi 3 février, il y aura également une soirée d’improvisation avec artistes professionnels de la LNI, au coût de 20 $ par personne.

À noter que les places sont limitées pour ces évènements et qu’il est important de réserver ses places à l’avance. », de poursuivre le président. Comme à l’accoutumée, le Carnaval prendra fin avec la soirée du couronnement de la reine, où cinq duchesses seront en lice cette année, afin de succéder à la reine de 2020, Mlle Carmelle Lacroix (La cabane de l’artisane). Il s’agit de Carolyn Vigneux (Brasserie Le Match), Geneviève Turgeon (chevaliers de Colomb de Danville), Sonia Ducharme (Bistro du Coin), Karine DeRoy (Hôtel-Motel St-Regis) et Laurie Ménard (Resto-Bar Aim’G). C’est donc un rendez-vous auquel vous convie la mascotte Glacix, l’actuelle reine, les duchesses et toute l’équipe de bénévole, afin de pouvoir célébrer de nouveau en communauté, les plaisirs d’hivers à Danville.