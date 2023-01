Décès de l’une des doyennes de la MRC des Sources

Wotton —Nous apprenions malheureusement tout récemment le décès de Mme Annette Pinard-Houle, survenu le 4 janvier dernier à l’âge vénérable de 105 ans.

Figurant parmi les doyennes de la MRC des Sources, madame Pinard-Houle demeurait à la Résidence Wotton depuis 2012. Notre journal avait par ailleurs eu le privilège de couvrir certaines des célébrations d’anniversaires de Mme Pinard-Houle au cours des dernières années.

Le propriétaire de la Résidence, M. Marco Laprade, se disait des plus attristé du départ de cette dame, qui était littéralement considérée comme étant un pilier de l’endroit.

L’hebdomadaire Actualités-L’étincelle désire donc humblement joindre sa voix à celle de M. Laprade et de toute son équipe de la Résidence Wotton, afin de saluer la vie de cette grande dame et offrir nos condoléances les plus sincères à sa fille Micheline, ainsi qu’à l’ensemble de la famille et aux proches de Mme Annette Pinard-Houle.