Le repreneuriat communautaire : assurer des services essentiels dans nos collectivités

La crise de la main-d’œuvre frappe tous les secteurs d’activités de notre communauté : agricole, manufacturier, commercial, industriel, santé et même les groupes communautaires. Au niveau des organismes communautaires, cette pénurie entraîne des répercussions à plusieurs niveaux.

D’une part, comme les entreprises privées, plusieurs postes s’avèrent difficiles à combler (directions, intervenantes, etc.) puisque peu de personnes sont actuellement en recherche d’emploi.

D’autre part, plus que jamais il est complexe de susciter l’intérêt des citoyennes et des citoyens à s’impliquer bénévolement au sein des organismes. Des groupes communautaires peinent à combler des postes sur leur conseil d’administration ou encore à recruter des bénévoles pour donner un coup de pouce à l’organisation des activités de l’organisme.

Il est important de souligner que ces organismes offrent des services essentiels dans nos villages et nos villes pour le bien-être de la population. Les groupes communautaires soutiennent les familles, les aînées, les personnes en situation de pauvreté, les tout-petits, les jeunes, etc. Plusieurs entreprises culturelles sont des organismes communautaires dans le Val-Saint-François et cherchent tout autant des personnes pour s’impliquer.

Tous ces groupes sont dirigés par un conseil d’administration composé de bénévoles élus démocratiquement en assemblée générale. Ces bénévoles sont responsables du bon fonctionnement de l’organisme et de sa saine gestion.

Dans le Val-Saint-François, nous avons des organisations actives pour supporter et former les bénévoles pour les aider à réaliser leur implication et s’amuser dans leur parcours (la CDC, les centres d’action bénévoles, etc.).

Vous souhaitez vous impliquer dans votre communauté, donner un peu de temps pour contribuer à améliorer la qualité de vie des gens qui vous entourent, rencontrer des gens passionnés qui veulent changer le monde : contacter le centre d’action bénévole le plus près de chez vous :

Centre d’action bénévole de Richmond : 819-826-6166

Centre d’action bénévole Valcourt et région : 450-532-2255

Centre d’Action bénévole de Windsor : 819-845-5522

Texte par Diego Scalzo, directeur de la Corporation de développement communautaire.