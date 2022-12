Devenez inventeur au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

À l’occasion de la période des Fêtes, du 26 décembre au 8 janvier, planifiez une sortie à Valcourt pour participer à l’activité spéciale du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier : L’atelier des bidouilleurs.

Saviez-vous que, dès l’âge de 13 ans, Joseph-Armand Bombardier construisait un modèle réduit de locomotive actionné par un mécanisme d’horlogerie ? Eh bien, c’est à votre tour de transformer de vieux jouets en de nouveaux grâce à L’atelier des bidouilleurs. Construisez votre propre jouet à partir d’une boîte-cadeau-mystère différente pour chaque enfant ! Le concept est simple : démantibulez, imaginez et créez ! Profitez-en pour apporter vos vieux jouets amochés.

Ne manquez pas votre chance de voir l’exposition temporaire Ados : cerveaux inventifs, qui se termine sous peu. Explorez le cerveau des jeunes et élucidez ce désir de création qui les habite. Rencontrez une douzaine d’ados canadiens qui, dans les 100 dernières années, ont emprunté la voie de l’innovation dans le but d’améliorer leur monde !

Ce n’est pas tout ! Profitez également des expositions permanentes interactives du Musée. Apprenez-en plus sur l’histoire et l’héritage de Joseph-Armand Bombardier avec un théâtre d’objets, installé directement sur dans les lieux de son tout premier garage. Visionnez un spectacle multimédia signé Moment Factory, pour suivre l’aventure Bombardier de ses débuts jusqu’à la conquête du ciel. Dans un parcours interactif, découvrez le design et les technologies développées par Bombardier et BRP, en plus d’imaginer et tester votre propre véhicule du futur !

Au coût de 5$ supplémentaires par personne, offrez-vous un tour guidé de 45 minutes dans la réserve du Musée. Pendant cette visite des coulisses, l’équipe vous présente une sélection de certains véhicules rares ou uniques, parmi les 71 véhicules gardés dans la réserve.

Vite ! Planifiez votre sortie familiale pour les congés des Fêtes !