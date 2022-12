Plus de 7000 $ amassés pour un temps des fêtes enchanteur dans la communauté

Windsor – Domtar et ses employés de l’usine de Windsor ont amassé 7167 $ au profit d’Action Partage et des Chevaliers de Colomb lors de la traditionnelle collecte du party de Noël des employés tenue au début décembre.

Les employés ont contribué en donnant 3167 $ à la porte et la compagnie a bonifié ces dons de 4000 $ supplémentaires. La somme est divisée également entre les deux organismes. Ce don en argent s’ajoute aux denrées non périssables recueillies en novembre et permettra à des familles de la région de garnir leur table et réfrigérateur pendant le temps des fêtes.

72 enfants parrainés

Les employés se sont aussi mobilisés pour parrainer 72 enfants qui recevront du père Noël des cadeaux neufs. L’activité organisée en collaboration avec les Chevaliers de Colomb permettra d’offrir un Noël magique à des enfants défavorisés de la région.

« Cette année encore, nous nous rassemblons pour appuyer ces deux organismes avec qui nous collaborons depuis plusieurs années. Je suis fier de voir une aussi belle mobilisation de la part des employés pour soutenir notre communauté que ce soit à travers des dons en argent, en denrée ou en cadeaux pour les enfants. » Sylvain Bricault, directeur général de l’usine de Windsor.