Le CAB de Windsor bat des records avec ses pâtés

Windsor —De toute évidence, les pâtés du Centre d’action bénévole (CAB) de Windsor obtiennent la ferveur des gens de la région. Cette année, pendant cette campagne de financement, pas moins de 2525 pâtés ont été vendus. L’objectif avait été fixé à 2500.

L’an dernier, avec un objectif de 2000 pâtés à vendre, le Centre d’action bénévole avait réussi à écouler pas moins de 2089 pâtés.

Ainsi, le pâté au jambon (nouveau), le pâté à la dinde, le pâté mexicain, le pâté au saumon et la traditionnelle tourtière ont été offerts à la clientèle.

Pourtant, en raison de l’inflation, le CAB avait décidé de hausser le coût du pâté, passant de 10 $ à 12 $.

« Nous avons mis un terme aux commandes au début du mois de décembre ; nous avons terminé la production la semaine dernière. Nous devrions atteindre 2600 pâtés vendus au mois de janvier », confirme Nathalie Boisvert, directrice générale du Centre d’action bénévole de Windsor.

« Dans le cadre de cette campagne de financement, nous sommes allés chercher des partenaires pour obtenir certaines gratuités », mentionne Mme Boisvert.

Grâce aux pâtés, le CAB de Windsor devrait être en mesure d’aller chercher entre 19 000 $ et 20 000 $.

« C’est quand même une levée de fonds très importante pour nous. Nos pouvons compter entre 15 et 20 bénévoles réguliers. Il y a aussi les gens qui viennent de façon sporadique. Au total, nous évaluons cette opération à 2300 heures de bénévolat sur une période de deux mois. », de dire la directrice générale.

Et si les gens en achètent autant, c’est parce qu’ils sont bons. « Ils sont très garnis ; les gens en ont pour leur argent. C’est ce qu’on nous dit. Même s’ils sont vendus 2 $ de plus que l’an dernier, c’est un achat qui demeure abordable. À 12 $, ce n’est pas cher, considérant l’épaisseur et la grosseur des pâtés. Comme tout le monde, nous avons subi la hausse des coûts des denrées », souligne Mme Boisvert.

Une partie des bénéfices iront pour la popote roulante. « Les frais de livraison ont explosé. Nous payons nos chauffeurs tous les jours. Nous évaluons à plus de 10 000 $ le coût de livraison pour la popote roulante par année. Notre territoire est grand », soutient-elle.

En fait, le montant est réparti sur les différentes activités gérées par le CAB de Windsor.

Sauf la tourtière, tous les pâtés sont disponibles au CAB à l’année. « Pour sa part, parce qu’il comprend beaucoup de légumes, le pâté au jambon sera accessible à la fin de l’été ou au début de l’automne, à la saison des récoltes. La tourtière est réservée au temps des Fêtes », précise Mme Boisvert.