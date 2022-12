Gaston Frappier choisi bénévole de l’année

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Lors d’une grande fête des bénévoles de la Fabrique de Saint-François-Xavier, qui se tenait le 11 décembre dernier, Gaston Frappier a été couronné bénévole de l’année 2022.

Organisé par le comité des fêtes paroissiales de la Fabrique de Saint-François-Xavier, cet événement, qui s’est déroulé au Centre France-Gagnon-Laprade (chalet des loisirs de la municipalité), a été l’occasion de reconnaître le travail soutenu des bénévoles.

L’activité a eu lieu de façon festive avec au menu un souper des Fêtes et une soirée musicale.

À cette occasion, au nom de la Fabrique, Denyse Morin et Jocelyn Simard ont rendu hommage au bénévole de l’année 2022, Gaston Frappier. Ainsi, ils ont rappelé tout ce qui a été accompli par ce bénévole pour soutenir la paroisse et l’église.

M. Frappier a œuvré pour la Fabrique pendant de nombreuses années. D’abord, le bénévole de l’année chante à la chorale paroissiale depuis 45 ans.

Il est aussi reconnu comme un homme serviable et attachant, prêt à rendre service à l’église et à sa paroisse. Entre autres, il a fait partie des équipes responsables de l’installation de décorations de Noël depuis des années à l’église, de l’installation de clôtures au cimetière, de la restauration des anges à l’entrée du cimetière, du goudronnage de la toiture du charnier; de l’installation de la statue Christ-Roy au cimetière et de la réparation des drains à l’église.

Il est aussi associé aux travaux de redressement de la Croix de chemin du rang 4 qui menaçait de tomber, à l’installation intrépide de la double lumière en « plein ciel » au jubé pour un meilleur éclairage aux concerts et célébrations, à la réparation des bases des columbariums et à l’élagage des arbres du cimetière.

« Tout ce qui mérite d’être fait mérite d’être bien fait. Mais il faut avoir de la patience, de bien faire les choses », de dire M. Frappier.

Le comité des fêtes paroissiales de la Fabrique de Saint-François-Xavier est composé de Jean-Guy Hamel, de Juliette Bernier-Hamel, de Juliette Chabot, de Nicole Gagnon-Craig, de Lucie Roy-Dumais, de Pierrette Beaupré et de Thérèse Messier.