La démarche stratégique de la MRC du Val-Saint-François se poursuivra en ligne

Saint-Claude – La Journée des partenaires, tenue le 12 décembre dernier, donnait le coup d’envoi de la démarche stratégique de la MRC du Val-Saint-François.

Pas moins de 140 intervenants, réunis à Saint-Claude, ont pris part à l’activité. Ils représentaient les milieux politique, municipal, institutionnel, communautaire et des affaires.

La démarche se poursuivra à travers une consultation publique accessible sur le site Internet de la MRC jusqu’au 16 janvier 2023.

La Journée des partenaires s’est déroulée sous forme d’ateliers participatifs animés par la coopérative Niska. Les intervenants ont pu se projeter dans dix à quinze ans et identifier les forces et opportunités, ainsi que les orientations qui devraient guider la communauté pour assurer un développement concerté du territoire du Val-Saint-François.

« Notre démarche se fait en trois étapes afin d’élaborer collectivement une vision stratégique pour notre territoire. Le nombre de personnes présentes à notre Journée des partenaires vient confirmer l’importance d’un tel exercice. Nous avons réalisé de bons constats et identifié ce qui devrait nous guider pour les années à venir. Cette journée nous aura permis de constater que, dans l’ensemble des domaines d’intervention, nous avons tous à cœur le développement et la pérennité de notre territoire. C’est très encourageant pour la suite. », affirme Luc Cayer, maire de Stoke et préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Il a été question entre autres de divers thèmes comme la relève, la main-d’œuvre, l’environnement, l’agriculture, la formation, le transport, la réussite éducative et le développement économique

« La journée s’est déroulée sous forme de petits groupes de discussion où tous avaient la chance d’apporter leur contribution et de proposer des orientations pour le futur de notre territoire. Nous avons recueilli des informations riches et diversifiées. Le travail est bien amorcé et nous avons hâte de connaître l’opinion de la population. Je suis très fière du travail réalisé par l’ensemble de nos partenaires. », soutient Geneviève Giasson, directrice générale de la MRC du Val-Saint-François.

Consultation publique

Suivant les résultats de cette première consultation réalisée avec les partenaires du milieu, la prochaine étape sera la tenue d’une consultation publique en ligne chez la population du Val-Saint-François du 22 décembre 2022 au 16 janvier 2023. Par l’entremise de la plateforme de consultation développée par l’entreprise Cocoriko, tous pourront participer. Que devrions-nous préserver, développer ou acquérir ? Comment pouvons-nous aller plus loin ?

« La plateforme Cocoriko permet d’ouvrir un échange avec les citoyens de notre MRC. Elle est facile à utiliser. Nous invitons les gens à demeurer à l’affût en suivant notre page Facebook afin de participer à la consultation en ligne. », précise Ana Rosa Mariscal, agente aux communications et aux relations publiques à la MRC.