La magie de Noël prend son élan sous la neige à Danville

Danville —Le samedi 17 décembre dernier, la féérie du temps des fêtes s’est emparée des rues de Danville, alors que le père Noël, accompagné de mère Noël et de deux joyeux petits lutins, est venu se joindre à au défilé qui sillonnait quelques artères principales de la ville.

Même si l’évènement fut agrémenté de belle façon par l’arrivée des premières chutes de neige de décembre, il n’en demeure pas moins que les conditions météo ont obligé les organisateurs à revoir et modifier légèrement le plan du parcours, afin d’assurer une meilleure accessibilité de déplacement et plus de sécurité pour tous.

Qu’à cela ne tienne, c’est sous le signe du bonheur et des sourires de la part de l’ensemble des petits et grands présents, que les chars allégoriques, véhicules décorés, pompiers, mascottes, membres scouts, organismes et élus municipaux, pour ne nommer que ceux-là, ont déambulé dans la joie, à quelques jours de la fête de Noël.

Mme Joannie Filion, membre du comité organisateur, soulignait notamment le succès et l’engouement que l’évènement aura de nouveau suscité auprès de la population cette année. Cette dernière mentionna que plus de 200 personnes s’étaient rassemblées pour venir rencontrer le père Noël et son équipe à la toute fin du trajet et ainsi recevoir de petits présents.

Mme Filion désira prendre quelques secondes pour remercier le père Noël de sa présence, Mesdames Chantale Dallaire et Marie-Pier Dupuis, ainsi que la ville de Danville.

Des remerciements furent également adressés au personnel du service de protection incendie de la municipalité, à l’ensemble des acteurs et participants de cette journée, de même que le Hall de Shipton, les chevaliers de Colomb 3322 de Danville, CJAN 99.3, Béton Bédard, Pelletier et Picard, Hémond Excavation Ltée, Pieux Extrême, Enseignes A. Gagnon, Galerie G de BR, les Industries 3R, Napa pièces d’auto, Toitures Everest, Desjardins, la cabane de l’Artisane, Le camping de la rivière Nicolet, ainsi que le Porc des Roy pour leurs généreuses contributions.

Le comité organisateur invite par le fait même la population, à se joindre en grand nombre à l’activité l’an prochain, afin de poursuivre l’expansion de cet évènement des plus populaires.