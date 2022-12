Les jeunes de l’école l’Escale au cœur du marché de Noël de Val-des-Sources

Val-des-Sources — La sixième édition du marché de Noël, organisé et chapeauté par des membres du personnel de l’école secondaire de l’Escale de Val-des-Sources, se tenait de 9 h 30 à 15 h, au gymnase de l’école secondaire le samedi 10 décembre dernier.

Si plus d’une vingtaine d’artisans étaient sur place afin de proposer leurs créations au grand public, il est important de mentionner que plusieurs étudiantes et étudiants de l’école participaient également à l’évènement.

Il s’agit en effet d’une particularité intéressante, alors que des groupes d’élèves de divers niveaux et issus de programmes d’études variés, ont en quelques sortes, apposer un point final à plusieurs mois d’implications et de travail soutenu avec cette journée de ventes, dont les profits seront réinjectés dans les activités scolaires.

C’est notamment le cas pour le groupe de cheminement particulier de premier secondaire, qui à l’aide du programme Récupération œuvre à donner une seconde vie à des décorations, jeux et jouets dont les gens ne se servent plus et dont ces derniers souhaitent se départir.

L’enseignant Olivier Racicot nous confia que le programme, qui existe depuis aussi longtemps que le marché de Noël en lui-même, permet aux jeunes de contribuer à la réduction des déchets, éviter la surconsommation, tout en apportant de l’aide à des familles à plus faible revenu de leur communauté.

Cette année, ce sont 25 tables d’articles revitalisés, qui étaient à la disposition des clients du populaire marché.

Pour l’un des organisateurs, M. Sébastien Lefebvre, éducateur spécialisé, la formule innovatrice de cette année apporte un vent de fraîcheur, alors que l’on se rappellera que l’édition 2021 avait laissé place à son lot de défis, notamment en raison du fait que le marché avait dû être déplacé dans une salle externe de l’école, sans oublier tous les aléas occasionnés par la pandémie de covid-19.

D’autres groupes d’élèves étaient aussi sur places pour proposer des réalisations, telles que confiseries, gravures sur bois ou ornements de toutes sortes, toujours dans le but éducatif de mieux comprendre les valeurs monétaires, la commercialisation et le travail en lui-même. Ajoutons que des étudiants ont aussi apporté de leurs talents artistiques à cette journée en agrémentant l’ambiance d’excellentes performances musicales.

Pour leur part, des membres du service de protection incendie de Val-des-Sources assuraient la sécurité aux abords d’un petit foyer extérieur érigé près de l’entrée située sur la 5e avenue. Le marché de Noël de l’école de l’Escale s’avère sans contredit un évènement communautaire et formatif très prisé par les élèves et la population.

Ce dernier favorise grandement le développement des jeunes et ajoute un volet fort important de partage intergénérationnel avec les artisans présents.