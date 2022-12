Deux résidentes des Sources célèbrent leur 100e anniversaire de naissance

Val-des-Sources — Deux gentes dames de la région des Sources ont récemment chacun célébré, à quelques jours d’intervalle, leur 100e anniversaire de naissance.

Le député de Richmond, M. André Bachand a donc tenu à rendre hommage aux nouvelles centenaires. Il s’agit tout d’abord de Mme Brigitte Després Bachand, originaire de Weedon et fière descendante du premier colon canadien, Louis Hébert. La dame a vu une centième chandelle être ajoutée à son gâteau d’anniversaire le 22 septembre dernier. Elle habite Val-des-Sources depuis maintenant bon nombre d’années.

Mme Després Bachand fut notamment la première enseignante laïque du couvent de Weedon à l’époque. Cette dernière fut mariée à Lionel Bachand, mécanicien à la voirie d’Asbestos, malheureusement disparu en 2000.

Le couple a eu trois enfants et madame Després Bachand a maintenant trois petits-enfants ainsi que trois arrière-petits-enfants. Elle affectionne particulièrement la couture. Elle a conçu plusieurs vêtements de poupée pour ses filles, ainsi que des couvre-pieds. Elle aime le tricot et chanter. Discrète de nature, elle est cultivée et résiliente. C’est une femme avec une très grande foi.

« C’est avec plaisir que je rends hommage à cette femme dévouée qui a contribué à bâtir notre région au fil des décennies. Son implication dans le monde de l’enseignement, ainsi que la bienveillance avec laquelle elle a élevé sa famille en font un être d’exception. Atteindre 100 ans de vie n’a rien de banal, il s’agit d’un fait d’armes important qu’il est nécessaire de souligner. Joyeux centenaire Mme Després Bachand », de mentionner le député de Richmond.

Moins de six jours plus tard, soit le 28 septembre 2022, ce fût au tour d’une citoyenne de Danville, Mme Germaine Beaudoin Geoffroy d’atteindre l’âge vénérable des 100 ans.

Née à St-Julien en 1922, Mme Beaudoin Geoffroy a épousé Marc Geoffroy, mesureur-classeur, le 13 octobre 1951. Celui-ci a fondé Idéal Ruler en 1957 puis, Geoffroy et Frères de Danville en 1962. Ils ont eu quatre enfants, deux garçons, Jean-Paul et Yvon, et deux filles, Danielle et Lise.

Cuisinière hors pair, Mme Beaudoin-Geoffroy est la grand-maman de Guillaume, Marc-Olivier et Simon, ainsi que l’arrière-grand-maman d’Anthony et Maude. Elle a consacré sa vie à l’éducation de ses enfants, tout en épaulant son mari Marc.

Elle est reconnue comme étant une femme douce, accueillante, patiente, très serviable, qui aime rire et qui est surtout toujours positive et souriante.

« C’est avec bonheur et admiration que je souhaite un joyeux 100e anniversaire à Germaine Beaudoin Geoffroy, une femme magnifique qui a joué et qui a toujours un rôle prédominant dans l’éducation et le bien-être de sa famille. Mme Beaudoin Geoffroy est un témoin privilégié de l’histoire de notre belle région. Son expérience et ses connaissances constituent des atouts précieux pour tous ceux qui la côtoient. », de poursuivre généreusement et conclure M. Bachand.