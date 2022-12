Les chevaliers de Colomb de Val-des-Sources sont reconnaissants envers la générosité de la population

Val-des-Sources —Le 27 novembre dernier, des membres des chevaliers de Colomb du conseil 2823 de Val-des-Sources ainsi que de précieux bénévoles, étaient d’office aux abords de la première avenue, afin de recueillir les dons de la population dans le cadre de la 83e guignolée de chevaliers.

Or, le grand Chevalier, M. André Beaumier, prenant la parole au nom de l’ensemble des membres et de la vingtaine de bénévoles impliqué, pour souligner la très grande générosité dont passants et automobilistes ont fait preuve une fois de plus cette année, lors du barrage routier implanté durant l’avant-midi de l’évènement.

« Nous remercions la population, toujours généreuse pour cette 83e Guignolée. Durant l’année en cours, ces dons serviront à assurer un dépannage à nos concitoyens qui vivent des moments difficiles. Nous remettons une partie de ces dons à l’œuvre des Paniers de Noël des Filles d’Isabelle. Merci aux commerçants qui ont permis l’affichage et aux médias locaux qui ont collaboré avec nous. Merci aux employés de la ville de Val-des-Sources, à Coop-Metro plus, au casse-croûte Tim Horton, ainsi qu’à la propriétaire de la salle La Bénévole. Ces derniers nous ont permis de réussir notre activité annuelle. », a-t-il notamment mentionné.