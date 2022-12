Linda Moffat est l’heureuse gagnante du 2000 $ de la Loterie-voyage de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François pour le mois de novembre. Mme Moffat reconnaît les besoins et apprécie les dons de la Fondation aux services de santé et services sociaux du Val-Saint-François, car elle y a travaillé pendant plus de 15 ans.

Bénéficiant aujourd’hui d’une retraite bien méritée, elle profitera de ce 2000 $ pour se payer de belles vacances dans le sud en février 2023.