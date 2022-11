Une gagnante de district pour le concours d’affiches de la paix des Lions

Val-des-Sources —Le concours d’affiches de la paix, destiné aux jeunes âgés de 11 à 13, chapeauté pour une sixième année par la Branche Lions des Sources, aura permis à plusieurs jeunes de la MRC de s’exprimer artistiquement pour la cause en plus de voir pour la première fois, l’une des participantes au niveau local, remporter les grands honneurs du district U-4.

En effet, la jeune Mariane Maurice, s’est mérité le premier prix pour son œuvre et sa réflexion sur la paix, dont le thème de cette année était : Agir avec compassion.

Cette dernière reçut la somme de 50 $ pour sa première place locale au niveau 101 en plus d’obtenir une bourse de 100 $ des mains du président de la zone, M. Marc Desrosiers, afin de souligner son mérite dans le district.

Plusieurs autres jeunes, parmi les 39 participants provenant de deux classes de l’école secondaire l’Escale, se sont aussi mérité des prix en lien avec leurs créations.

« Les membres de la Branche Lions des Sources sont très fiers de promouvoir la paix par ce concours. Commencer par les jeunes s’avère constructif et prometteur. La responsable locale du concours, Lion Pauline Dubois-Landry, remercie chaleureusement l’enseignant de l’École secondaire l’Escale en art plastique, Pascal Simon, pour sa précieuse collaboration. Nous apprécions grandement l’intérêt de Pascal Simon pour promouvoir la paix auprès des jeunes par ce concours simple et efficace. Bravo aux jeunes qui ont la paix à cœur ! Nous souhaitons bon succès à Mariane Maurice qui peut maintenant participer au concours sur le plan national et peut-être international. », de commenter le membre Lion Denis Brouillard, par voie de communiqué.