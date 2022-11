Nez rouge ne sera pas en fonction dans le Val-Saint-François

Val-Saint-François - Encore cette année, le service de raccompagnement Nez rouge ne sera pas disponible pour les gens de la MRC Val-Saint-François.

En Estrie, Nez rouge est présent à Sherbrooke, à Mégantic, à Magog et à Coaticook.

« Une dizaine de régions ne sont pas desservies par Nez rouge cette année. De façon générale, ce sont pour des raisons opérationnelles à l’interne. C’est un contrecoup de la pandémie », de mentionner Maryline Vigneault, responsable des communications et du marketing à Opération Nez rouge.

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. Soutenu par ses deux partenaires principaux, la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins, l’organisme offre un service de raccompagnement bénévole dont les retombées locales profitent à la jeunesse et au sport amateur, en plus de coordonner différentes activités de sensibilisation tout au long de l’année.

En 2017, le bilan était de 287 raccompagnements pour le Val-Saint-François avec l’apport de 46 équipes et la participation de 121 bénévoles.