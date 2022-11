Valfamille fête son 10e anniversaire !

Val-Saint-François — Une grande rencontre de la mobilisation enfance jeunesse-famille s’est tenue le mois dernier à l’hôtel de ville du Canton de Melbourne ; elle a réuni près d’une quarantaine de partenaires du milieu, provenant de différents secteurs. Elle a permis de souligner le 10e anniversaire de Valfamille.

Cette rencontre a permis aux acteurs de faire un suivi des actions collectives, de se réseauter, de découvrir d’autres ressources, d’avoir une vision globale des enjeux du territoire et de développer un sentiment d’appartenance à la communauté.

La concertation a profité de ce moment pour fêter ses 10 ans d’existence dans le Val-Saint-François. La coordonnatrice de Valfamille, Cathy Varnier, a retracé les étapes de la création de la concertation et a mis en lumière les grands accomplissements collectifs.

« L’envie de poursuivre la collaboration et le travail d’équipe est indéniable. Grâce à la mobilisation des partenaires, faire partie de Valfamille inspire et transforme socialement nos communautés », soutient Mme Varnier.

D’ailleurs, une récente démarche pour mesurer les effets de la mobilisation fait ressortir sa portée positive sur l’accessibilité aux ressources et aux services pour les familles et les jeunes du milieu.

Valfamille est un regroupement de plus de 50 organisations de la MRC (provenant des secteurs scolaires, de la petite enfance, institutionnelle, communautaire, municipale, loisirs, culturel et privé) qui vise à mobiliser les acteurs du milieu afin de créer des actions concertées pour que les jeunes de 0 à 35 ans du Val-Saint-François se sentent soutenus dans leur réussite éducative et disposent de conditions favorables pour développer leur plein potentiel, leur bien-être au sein de leur famille et de la communauté.